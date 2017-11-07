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سيـــاســة
البرلمان يحسم حق إنشاء لجنة نقابية من ٥٠ عاملا
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 06:31 م
البرلمان المصري
أخر الأخبار
البرلمان المصري
ياسمين فواز
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة 11 من مشروع قانون المنظمات النقابية، كما جاءت من لجنة القوى العاملة، بأن يكون للعاملين في المنشأة حق إنشاء لجنة نقابية بما لا يقل عن 50 عاملا.
وشهدت القاعة خلافات على هذا العدد، إلا أنه تم التمسك بأن تشكل لجنة نقابية واحدة في المنشأة، ويحق للشركة التي يوجد بها ما لا يقل عن 50 عاملا إنشاء لجنة النقابية.
بعد تمسك محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، بأن يتم رفع السقف إلى 500 عامل، حتى لا يكون هناك تعطيل للعمل والإنتاج.
من جانبه عبدالعال، أن مصر مقبلة على استثمارات كبيرة وشركات متعددة الجنسيات، الأمر الذي يستوجب ضبط هذا الأمر.
فيما أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة أقرت 100 عاملا إلا أن لجنة القوى العاملة طالبت بأن يكون عدد العمال 50 عاملا فقط، لأنه لا أحد يعلم طبيعة الاستثمارات التي ستأتي لمصر، وقد تكون شركات صغيرة، وبالتالي لا يتم حرمان العمال من التنظيم النقابي.
مجلس النواب
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