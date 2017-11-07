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بورصة وشركات
تغطية الطرح العام لشركة دايس للملابس الجاهزة 5.9 مرة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 06:29 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عز الدين
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تغطية الطرح العام لشركة دايس للملابس للجاهزة 5.96 مرة تقريبًا.
وقالت البورصة، فى بيان، إن إجمالى كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغت 29.5 مليون سهم، ومن ثم تم تغطية الطرح العام 5.96 مرة تقريبًا.
وبلغ السعر النهائي الذي تم تحديده للطرح 22.6 جنيه للسهم، وانتهى، اليوم الثلاثاء، آخر موعد لتسجيل أوامر الشريحة الأولى للطرح العام للسهم.
وقالت البورصة، فى وقت سابق، إن الطرح الخاص لسهم دايس للملابس تم تغطيته 3.1 مرة.
واستحوذ 12 صندوقًا استثماريًّا خليجيًّا وأجنبيًّا، أمس الاثنين، على 53% من إجمالي أسهم الشركة، من خلال شراء 28.089 مليون سهم.
وتمتلك "دايس" حصص الأغلبية في 9 شركات تابعة تتمثل في كل من: الإسكندرية للملابس الجاهزة، مصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، والصباغون المتحدون، وماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو، وتكستايل برنت بلس للطباعة، وآرت للتجارة والتوكيلات، إلى جانب المصرية لتصنيع وتجارة الملابس.
ويبلغ رأسمال دايس 53 مليون جنيه، موزعًا على 53 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
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