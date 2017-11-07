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اقتصاد وأسواق
إكسبولينك تقود المباحثات المصرية الغانية لزيادة الصادرات
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 05:33 م
جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"
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جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"
لقاءات ثنائية مع 75 شركة غانية
المال- خاص
أجرت جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" مقابلات مع أكثر من 75 شركة غانية؛ لبحث زيادة الصادرات المصرية للسوق الغانية، خاصة فى مجال الصناعات الهندسية.
وأعلن المهندس خالد الميقاتى، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أنه يتم حاليًّا دراسة عمل بعثة مصرية تضم قطاع الشركات الكيماوية، وذلك فى يناير المقبل.
ونظمت الجمعية، بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، لقاءات ثنائية ضمت المستوردين الغانيين و أكثر من 15 شركة صناعات هندسية وأجهزة منزلية مصرية.
كما عقدت الجمعية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة أكرا مباحثات مع غرفة التجارة الغانية؛ بهدف بحث سبل التعاون والتعرف على الفرص الاستثمارية فى غانا وكيفية التعاون المشترك فى مجالات صناعية متعددة.
ونظمت الجمعية للوفد المصرى زيارات ميدانية لعدد كبير من الشركات الغانية، بالإضافة إلى لقاءات مع هيئة الكهرباء وهيئة المطافئ والميناء والمحاجر فى غانا.
وزار وفد رجال الأعمال المصريين الميناء التجارى "تيما" الميناء الرئيسى الغانى؛ للتعرف على الإمكانيات اللوجيستية لخدمة الصادرات المصرية.
ووجهت الجمعية الشكر للسفير محمد حيدر، سفير مصر فى أكرا ورئيس مكتب التمثيل التجارى بغانا محمد إسماعيل.
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