توابع زلزال السعودية.. البورصات العربية تتكبد خسائر ضخمة

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، ختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، بقيادة الكويت، ودبى، مع قيام المستثمرين السعوديين الأفراد بعمليات بيع ضخمة، متزامنًا مع انتشار تداعيات حملة مكافحة الفساد، التى تسببت فى اعتقال أمراء، ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال في المملكة، وانتقلت تأثيراتها السلبية إلى أسواق المنطقة.



ذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية انخفض 0.7 % فقط، ليسجل 6933 نقطة لتدخل صناديق مرتبطة بالحكومة، لمنع حدوث ذعر فى الأسواق، وتكبد المزيد من الخسائر، بعد أن هوى خلال التعاملات بأكثر من 3.5 %.



ومن الشركات السعودية التى تعرضت لخسائر اليوم، المملكة القابضة، التى خسر سعر سهمها 10 %، ليصل إجمالى انخفاضه إلى أكثر من 21 % خلال 3 أيام منذ بداية هذا الأسبوع، حتى الآن، لتهبط ثروة الأمير الوليد مليارى دولار من 19 مليار دولار قبل احتجازه إلى أقل من 17 مليار دولار حاليا، مع استمرار التحقيق معه فى تهم فساد .



وتراجعت أسعار أسهم شركة الطيار السياحية اليوم 10 % لليوم الثانى على التوالى، لاعتقال مؤسسها ناصر بن عقيل وإن كانت الشركة أكدت إنها تعمل بصورة طبيعية وشركة دله للرعاية الصحية بأكثر من 2 % لاحتجاز صاحب حصة الأغلبية فيها الملياردير صالح كامل و شركة البحر الأحمر الدولية لبناء المساكن بحوالى 9.7 % لاعتقال رئيس مجلس إدارتها عمر الدباغ.



وانخفضت مؤشرات باقي بورصات الخليج، نظرًا لامتلاك السعوديين نسب كبيرة فى شركاتها، منها ما قيمتها أكثر من 12.5 مليار ريال ( 3.4 مليار دولار ) فى عقارات دبى وحدها، ما أدى إلى انهيار مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 1.8 % لينزل إلى 3481 نقطة بقيادة شركة إعمار العقارية و داماك للعقارات بانخفاض أسعار أسهمها بحوالى 1.1 % و 0.6 % على الترتيب.



هبط مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 2.8 % ليصل إلى 6143 نقطة ليواصل خسائره لليوم الثالث ومؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.1 % لينخفض إلى 7931 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى بنسبة أقل بلغت 0.4 % لينزل إلى 4420 نقطة.



تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية و مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منهما ليستقرا عند 14054 نقطة و 1253 نقطة على الترتيب بينما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر بورصة مسقط ليتوقف عند 5079 نقطة.





