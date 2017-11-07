EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
7 بنوك تعرض أقل سعر للدولار عند 17.61 جنيهًا
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 04:28 م
سعر الدولار أمام الجنيه
أخر الأخبار
سعر الدولار أمام الجنيه
هبة حامد
انخفض سعر الدولار قرشُا عن بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، ليسجل أعلى سعر شراء 17.61 جنيهًا في 7 بنوك منها بنك كريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي، والأهلي المتحد.
بينما سجل في بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.
فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع .
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري ليسجل 17.59 للشراء، 17.70للبيع .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا