تراجع أسعار أسهم 135 شركة سعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية

خالد بدر الدين



تراجعت أسعار أسهم 45 شركة سعودية، من بين 180 شركة مدرجة فى بورصة الرياض بأكثر من 9%، فى ختام تعاملات -اليوم الثلاثاء- منها شركة المملكة القابضة 10%، وشركة بحر العرب بأكثر من 15%، وشركتى عسير والطيار للسياحة بأكثر من 9.5%.



وانخفضت أسعار أسهم أكثر من 44 شركة بنسب تتجاوز 5%، وتقل عن 9%، وأكثر من 50 شركة بأقل من 5%، بينما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط بأكثر من 1% حتى 1.8%، بقيادة شركة جبل عمر إلى كسب سعر سهمها 1.84%، و35 شركة أخرى صعدت بنسب تقل عن 1%، لكن شركة التطوير الغذائية لم يطرأ عليها تغيير يذكر.



وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن معظم أسهم الشركات السعودية تعرضت لخسائر فادحة منذ قرار اعتقالات أمراء ووزراء سابقين وحاليين، الذى اتخذه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتدعيم سلطته، وشن حملة على الفساد من خلال تعديل وزاري.



وخسرت أسعار أسهم شركة المملكة القابضة بأكثر من 21% خلال 3 أيام، منذ بداية هذا الأسبوع وحتى الآن، لتهبط ثروة الأمير الوليد بأكثر من 1.3 مليار دولار من 19 مليار دولار، قبل احتجازه إلى أقل من 17.7 مليار دولار مع استمرار التحقيق معه فى تهم فساد.