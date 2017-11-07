السعودية تجمد حسابات مئات العملاء لعلاقاتهم بالأمراء المعتقلين

علم السعودية 123

خالد بدر الدين



أمرت هيئة النقد السعودية (البنك المركزى ) -اليوم الثلاثاء- البنوك فى المملكة، بتجميد حسابات عشرات العملاء الذين لم يشملهم حملة الاعتقالات، للتوسع فى حملة مكافحة الفساد التى شنتها الحكومة، بداية هذا الأسبوع.



وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن ثروات أغنى الأثرياء من أمراء ووزراء ورجال أعمال، الذين تم احتجازهم والتحقيق معهم حتى الآن، تقدر بـ 33 مليار دولار، تواجه مخاطر التجميد والمصادرة.



وأرسلت هيئة النقد السعودية إلى البنوك، قائمة بأسماء مئات العملاء تطلب منها تجميد أى حسابات مرتبطة بهذه الأسماء، ولكن الهيئة لم تذكر أسباب هذا التجميد، ولم يتمكن المحللون فى الوكالة من الاتصال بهم للتعليق على أمر التجميد.



كان الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن مساء يوم السبت، إنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد، برئاسه ولي العهد الأمير محمد، وفي الساعات التي تلت ذلك توالت أنباء احتجاز عشرات من الساسة، وعدد من كبار الأمراء، من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال بتهم تدور حول الفساد.