أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

معصوم يعلن دعم خالد على مرشحا للرئاسة 2018

خالد علي يعلن ترشحه للرئاسة
خالد علي يعلن ترشحه للرئاسة
خالد علي يعلن ترشحه للرئاسة

إيمان عوف

أعلن السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن دعمه لـ خالد علي في انتخابات الرئاسة في عام 2018 

ونشر مرزوق عبر صفحته على الفيس بوك رسالة قال فيها:  أعلن دعمي الكامل له، وهو رفيق رحلة نضال ظافرة من أجل الدفاع عن أرض مصر مع إقتراب الموعد الدستوري لإنتخابات الرئاسة في مصر

وأمس أعلن المحامي والحقوقي البارز خالد على بدء إطلاق حملته الرئاسية بمؤتمر صحفي بحزب الدستور
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا