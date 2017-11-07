معصوم يعلن دعم خالد على مرشحا للرئاسة 2018

خالد علي يعلن ترشحه للرئاسة

إيمان عوف



أعلن السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن دعمه لـ خالد علي في انتخابات الرئاسة في عام 2018



ونشر مرزوق عبر صفحته على الفيس بوك رسالة قال فيها: أعلن دعمي الكامل له، وهو رفيق رحلة نضال ظافرة من أجل الدفاع عن أرض مصر مع إقتراب الموعد الدستوري لإنتخابات الرئاسة في مصر



وأمس أعلن المحامي والحقوقي البارز خالد على بدء إطلاق حملته الرئاسية بمؤتمر صحفي بحزب الدستور