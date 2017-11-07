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سيـــاســة
معصوم يعلن دعم خالد على مرشحا للرئاسة 2018
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 03:48 م
خالد علي يعلن ترشحه للرئاسة
أخر الأخبار
خالد علي يعلن ترشحه للرئاسة
إيمان عوف
أعلن السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن دعمه لـ خالد علي في انتخابات الرئاسة في عام 2018
ونشر مرزوق عبر صفحته على الفيس بوك رسالة قال فيها: أعلن دعمي الكامل له، وهو رفيق رحلة نضال ظافرة من أجل الدفاع عن أرض مصر مع إقتراب الموعد الدستوري لإنتخابات الرئاسة في مصر
وأمس أعلن المحامي والحقوقي البارز خالد على بدء إطلاق حملته الرئاسية بمؤتمر صحفي بحزب الدستور
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