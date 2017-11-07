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سيـــاســة
البرلمان يؤجل التصويت على قانون طائرات دون طيار
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 03:46 م
مجلس النواب 1
أخر الأخبار
مجلس النواب 1
ياسمين فواز
أجل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التصويت النهائي لمشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركه آلياً ولاسلكياً "طائرات بدون طيار"، حتي الجلسة العامة المقبلة.
وأعلن رئيس المجلس، في الجلسة العامة -اليوم الثلاثاء- موافقة النواب على مشروع القانون، للحفاظ على الاستقرار والأمن القومى للبلاد.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع قانون حظر الطائرات بدون طيار المقدم من الحكومة، فى صالح الأمن القومى المصرى وحفاظًا على أرواح المصريين.
وأضاف أبو شقة أن الحكومة خير ما فعلت في التقدم بهذا القانون، نظراً لانتشار هذه الظاهرة التى تشكل تهديد وخطر على الأمن القومى، معلناً موافقته على القانون.
وعلق أبو شقة علي العقوبات المذكورة في مشروع القانون، قائلاً: "العقوبات منضبطة ومتماشية مع أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا"، مشيرًا إلى أن بدء المادة بكلمة "مع عدم الإخلال"، كان انضباط وتماشى مع القوانين الأخرى.
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