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سيـــاســة
منتدى شباب العالم يؤجل مناقشة قانون المزايدات بالبرلمان
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 03:39 م
علي عبد العال البرلمان
أخر الأخبار
علي عبد العال البرلمان
ياسمين فواز
كشفت النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تأجيل اللجنة مناقشة مشروع قانون "المزايدات والمناقصات"، لحين عودة وزيرى المالية والتخطيط من مؤتمر "منتدى شباب العالم" بمدينة شرم الشيخ.
وأشارت أليكسان، في تصريحاتها لـ "المال"، إلى أن اللجنة أجلت اجتماعها -أمس- بسبب ما سبق، على أن تجتمع اليوم لوضع جدول مناقشتها لهذا الأسبوع، عقب تأجيل القانون المقرر مناقشته.
في سياق متصل، أعلنت اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها من لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، في بداية دور الانعقاد الحالي لمتابعة توصيات الموازنة العامة والحسابات الختامي لمؤسسات الدولة، عن عقد أولي اجتماعاتها اليوم، لوضع خطة العمل ومراجعة ما تم تنفيذه من التوصيات التي أقرها البرلمان، بشأن الحساب الختامي للعام المالي2015-2016، والموازنة العامة عن العام المالي الحالي.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل إيجاد حلول غير تقليدية لتقليل آثار خدمة الدين، وتشكيل لجان تقصي حقائق بشأن خسائر عدد من الهيئات الاقتصادية، على رأسها خسائر الهيئة العامة للسكة الحديد، والهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.
مجلس النواب
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