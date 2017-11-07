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طاقة
مصر ترسي مناقصة غاز مسال على شركات إسبانية وسويسرية
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 02:59 م
مقر شركة جاس ناتورال فينوسا نقلا عن رويترز
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مقر شركة جاس ناتورال فينوسا نقلا عن رويترز
رويترز
قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الثلاثاء إن مصر أرست مناقصة لشراء 12 شحنة من الغاز الطبيعي المسال على جاس ناتورال فينوسا الإسبانية وثلاث شركات سويسرية لتجارة السلع وذلك للتوريد خلال الربع الأول من 2018.
وأوضح الوزير أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أرست خمس شحنات على الشركة الإسبانية وثلاثا على ترافيجورا ومثلها على فيتول وشحنة واحدة على جلينكور.
كانت رويترز نشرت في وقت سابق أن مصادر تجارية تتوقع ترسية الشحنات على جاس ناتورال والشركات السويسرية الثلاث.
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