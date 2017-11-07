من أجل السلام.. حلم الحكماء



من المتفق عليه أن مصر كانت فى مقدمة الدول العربية- قناعة- بأن الحرب، وإن لم تستبعدها، ليست السبيل الوحيد لمعالجة تعقيدات الصراع العربي- الإسرائيلي- كشر لا بد منه- ضاربة المثل على لسان «عبدالناصر» مطلع الستينيات بحروب صليبية امتدت لسبعين عاماً على الأرض الفلسطينية- وجوارها- قبل تحرير القدس، لكن من غير أن يعنى ذلك عدم الاستعداد للتصدى على الجبهات الداخلية والعسكرية والخارجية، فيما لم تكن الأبواب موصدة تماماً لوساطات دولية مشرّعة لتسويات تجريبية للصراع، لم تكن لتبدأ إلا سرعان وتُمنى بالفشل نظراً لتباعد المواقف بين الأطراف المعنية، حتى كانت الحرب فى عام -1967 كمطرقة- نبهت العقول بأن لا مفر من «دبلوماسية الحرب» تتوازى من خلالها القوة مع السياسة.. عند تناول مجريات صراع بات من المستحيل أن تقبل فيه الدول الكبرى.. تدمير طرف للطرف الآخر، وهكذا كانت الحرب فى عام 1973بلا غالب أو مغلوب (يعتبر فيه اللا مغلوب فى مواجهة أعتى ما اخترعته آلة الحرب الجهنمية فى الدول الإمبريالية.. نصراً مشرفاً).. ما دفع المتحاربين إلى البدء فى عملية سلام طويلة ومريرة.. منذ منتصف عقد السبعينيات الذى بانتهائه تم توقيع اتفاق سلام تعاقدى بين مصر وإسرائيل.. كان أشبه بصدمة أصابت الوضعية العربية بالخلل، قبل عامين من اغتيال «السادات» ليحجم القادة العرب- لنحو عقدين تاليين- عن التمثل بمساره السلمى حتى منتصف التسعينيات حين إبرام اتفاق «أوسلو» و«وادى عربة» بين إسرائيل وكل من الفلسطينيين والأردن.. اغتيل على إثرها رئيس الحكومة الإسرائيلية «رابين».. ليحجم القادة الإسرائيليون عن المضى قدماً فى استكمال مسيرة عملية السلام التى تجمدت منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.. ليشيع شبح الحروب من جديد فى لبنان 2006 وفى قطاع غزة منذ 2009، ناهيك عن اضطراب الحالة الأمنية فى سيناء منذ 2004 إلى اليوم، ودون استثناء تصاعد المقاومة للاحتلال فى الضفة الغربية لنهر الأردن- وفى القدس- التى يشتعل الصراع حولها ما من شأنه إشعال حرب دينية.. سوف يطال رذاذها- إن نشبت- المنطقة والعالم بأسره.



إلى ذلك من سياق، تدعو خطورة التطورات الجارية على صعيد المنطقة.. إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية.. سعياً لاستئناف التفاوض حول عملية السلام.. التى كانت مصر هى الداعية إليها منذ أربعة عقود ونيف.. قبل انكفائها مع مطلع الثمانينيات، ولتبدو فى السنوات الأخيرة وكأنها تستعيد دورها فى المنطقة، لأسبابها.. ومن واقع استشعارها بالمسئولية القومية، حيث تتوالى المشاهدات عن تطويرها مبادرة إطلاق المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية.. إلى جانب مشاركتها بمسار المفاوضات «متعددة الأطراف». التى سبق أن نصت عليها فى توصيات مؤتمر مدريد للسلام 1991، إذ إن رعاية مصر للتصالح الفلسطينى يمنحها قوة تأثير ملحوظة، سواء مع الفلسطينيين أو إسرائيل، كذلك على قدرتها فى تطويع القوى الإقليمية المشجعة للعنف فى المنطقة، خاصة لو اتصل الأمر بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الحالية بشأن أفضلية «حل الدولتين» من خلال مبادرة متوقعة من المرجح أن تشترك فيها جامعة الدول العربية استناداً إلى المبادرة العربية للسلام 2002.. وذلك عبر تنظيم الولايات المتحدة مؤتمراً افتتاحياً للسلام.. سبق أن أعلن عنه «ترامب» خلال القمة العربية- الإسلامية فى الرياض نهاية مايو الماضى، الأمر الذى أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية فى 11/3 الحالى عن أمله فى نجاح «المبادرة الأميركية للسلام فى الشرق الأوسط» مشيداً بالرئيس الأميركى، كونه «يسلك منهجاً جديداً لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المفاوضات».



ليس آخراً، قد يمثل نجاح المفاوضات متعددة الأطراف.. ما يعرف بـ trouble shooter لتسوية والتغلب على آخر الحواجز التى تعترض الحل النهائى للصراع، خاصة مع الطرح السعودي- المصري- الأردنى لبناء منطقة تجارة وصناعة (نصف تريليون دولار) تستفيد منها، فضلاً عن الجوار... المنطقة بأسرها، بحسب المؤسسات الدولية، وحيث تمثل جسراً بين «آسيا وأوروبا»، وهو ما يتفق أيضاً مع طموحات الصين (مبادرة الحزام والطريق).. والتى تربطها علاقات وثيقة بفلسطين وإسرائيل- كشريكين مهمين- فى ظل مفهوم شامل للتنمية والتعاون الاقتصادى من أجل السلام.. حلم الحكماء.

