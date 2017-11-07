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نقل وملاحة
قناة السويس تمنح بولاريس الزامل 5.5 مليون م² بالمنطقة الصناعية
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 01:12 م
قناة السويس
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قناة السويس
أحمد عاشور
علمت "المال" من مصادر مطلعة أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ستوقع بعد قليل عقد مع شركة بولاريس الزامل لتنمية المناطق الصناعية لاستغلال 5.5 مليون متر مربع في المنطقة الاقتصادية علي هامش مؤتمر الشباب الذي يشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ .
وبولاريس تضم استثمارات سعودية- تركية – مصرية وتعمل كمطور صناعي في مدينة 6 أكتوبر
ومن المقرر أن توقع الهيئة الاقتصادية أيضا عقد تطوير وتنمية 96 كيلو متر مربع مع شركة موانئ دبي العالمية من خلال تأسيس شركة تنمية رئيسية جديدة بين الهيئة والشركة الاماراتية علي أن يتم ضخ 5.6 مليار دولار كاستثمارات لترفيق تلك المساحة .
وستوافيكم "المال" بالتفاصيل فور توقيع العقود
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