طلب إحاطة بشأن عدم الالتزام باستكمال موازنة الأبنية التعليمية

البرلمان المصري 2017





ياسمين فواز



تقدم النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلي رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتربية والتعليم بشأن الآثار المترتبة علي عدم التزام الحكومة باستكمال الموازنة المخصصة للأبنية التعليمية في العام الماضى.



وأشار نائب المصريين الأحرار إلي ما ترتب علي عدم استكمال الموازنة من توقف طرح مدارس جديدة ووفاء هيئة الأبنية بالتزاماتها مع الشركات التي تقوم بتنفيذ الأعمال المطروحة.



وقال "ملك" إن الأمر يوثر بشكل كبير علي عدد الفصول المستهدف بناؤها، وفق برنامج الحكومة لحل مشاكل الكثافة، والعمل علي فترتين علي مستوى الجمهورية.

