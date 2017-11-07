نصر: خطة لتعزيز التبادل التجارى والاستثمارى مع موسكو

موسكو

سمر السيد



قال إيهاب نصر، السفير المصر في روسيا، إن العلاقات الثنائية بين البلدين تحظى باهتمام وحيز كبير للحكومة، لافتاً إلى أن حجم العلاقات الاقتصادية بينهما ليس بالقليل، خاصة وأن موسكو تعتبر أحد الشركاء البارزين للقاهرة، ولذلك فإن هناك مساحة للطموح لزيادة معدل التبادل التجارى وتنويع هيكله فى الفترة المقبلة.



وأضاف نصر، خلال فعاليات الندوة التى نظمتها جميعة رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، أن هيكل اقتصاد البلدين وإمكانياتهما ومؤشرات أدائهما تجعلنا نطمح لإيجاد مساحات جديدة ومجالات أخرى للتعاون، لافتاً إلى أن هيكل الصادرات المصرية فى الـ8 شهور الأولى من العام، شهد أداءاً متميزاً ليزيد بنسبة 30% وهى زيادة واعدة.



وزادت الواردات المصرية من روسيا زيادة مضطردة فى نفس الفترة السابق ذكرها.



وأضاف أن جزء كبير من هيكل الصادرات المصرية يتركز فى المنتجات الزراعية، وهناك مساحة لزيادتها فى المستقبل، كما أن هناك مجالات واعدة ومنتجات يمكن من خلالها زيادة الصادرات من خلال المنتجات المنزلية والغذائية والأثاث والسيراميك، وبعض مواد البناء والزهور والخدمات والسياحة الاستشفائية، كما أن هناك آفاق أخرى لم يتم استغلالها وتحقق قيمة مضافة أعلى بحكم ندرتها وتميزنا فيها وهى الفواكه والخضراوات.



ولفت إلى أنه يطمح فى التواصل بصورة كبيرة مع مجتمع الأعمال الروسى فى الفترة المقبلة لضخامته، مشيراً إلى أنه لمس فى اتصالاته مع عدد من الجهات الحكومية المصرية والوزرات المختصة تفهم ودعم كاملين لكامل خطوات تعزيز الصادرات المصرية لموسكو.



وأكد أن هناك مساحات لخلق شراكات جديدة ليس فقط فى مساحة التبادل التجارى، وعلى صعيد الاستثمارات فى مجالات التعدين والصناعات الهندسية والسياحة والأسمدة وتكنولوجيا المعلومات ستحقق الشراكة الثنائية فيها ربح للطرفين، متطلعاً للتعاون بشكل وثيق مع جمعية رجال الأعمال وتوفير كافة الدعم والمساندة وفتح أبواب جديدة للدخول للسوق الروسى لتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.



وفى سياق متصل: قال نصر: سأقدم أوراق اعتمادى كسفير أيضاً بجانب موسكو لدول بيلاروسيا وطاجاكستان.