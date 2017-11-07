21 مليون مستخدم للموقع الإلكترونى للتعبئة والإحصاء

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

حتي شهر أكتوبر



خاص



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً بمناسبة بلوغ عدد مستخدمى الموقع الالكترونى للجهاز 21 مليون مستخدم حتى أكتوبر.



و تم إنشاء الموقع عام 2000.



ويقوم الجهاز بنشر (الإحصاءات ، الإصدارات ، قواعد البيانات ، المسوح الميدانية التى تغطى كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية ، نتائج تعداد مصر 2017 ، وكذا الركن الاعلامى ، خدمات الإلكترونية من خلال موقعه الرسمى (www.capmas.gov.eg) وذلك باللغتين العربية والإنـجـليزية .





و تم إطلاق موقع بوابة مصر المعلوماتية الجغرافية ( www.geoportal.capmas.gov.eg ) نوفمبر 2016 وهى البوابة الأولى التى تتيح لكافة مستخدمى البيانات رؤية مصر بكل قطاعاتها ممثلة على خرائط جغرافية لأدنى مستوي إدارى (شياخة/ قرية).



ويتضمن الموقع الرسمي



- النشرة المعلوماتــــية الشهريــــة .

- مسح الدخل والانفاق والإستهلاك .

- نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين .

- نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.

- النشرة الشهرية لمتوسط أسعار أهم مواد البناء (التجزئة).

- النشرة الشهرية لإحصاءات السياحة.

- النشرة الشهرية للتجارة الخارجية.

- البيانات الخام (لبحث الدخل والانفاق والاستهلاك – بحث القوة العاملة – التعداد الإقتصادى).



