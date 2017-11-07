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بورصة وشركات
45 جنيهًا سعر الاستحواذ على الوطنية للذرة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 12:01 م
هيئة الرقابة المالية
أخر الأخبار
هيئة الرقابة المالية
رجب عزالدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "كايرو ثرى إيه" الدولية للصناعات، للاستحواذ على شركة الوطنية لمنتجات الذرة بسعر 45 جنيهًا للسهم الواحد.
وتستهدف "كايرو ثرى إيه" الدولية شراء حتى 29.5 مليون سهم من الوطنية لمنتجات الذرة، تمثل نسبة 100% بحد أدنى للتنفيذ 15.05 مليون سهم، بنسبة 51% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة.
وقالت إدارة البورصة المصرية -اليوم الثلاثاء- إن فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم ستمتد 10 أيام، خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر، على أن يتم التنفيذ خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.
وطلبت البورصة من جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR)، خلال الفترة المذكورة أعلاه، على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، ويجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها، وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
وطالبت شركات السمسرة بمراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة 21 نوفمبر، على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية الموعد.
ونشرت الشركة إعلان عرض الشراء الإجبارى، مفصلًا في صحيفتى المال- الأهرام بتاريخ 7 نوفمبر2017.
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