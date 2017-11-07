منى زوبع تبحث زيادة حجم الاستثمارات اليونانية

منى زوبع

المال - خاص



التقت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، Michael Diamessis سفير دولة اليونان بالقاهرة.



وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر، وأكد سفير اليونان على عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين تعزيز هذه العلاقات فى كافة المجالات وبصفة خاصة على الصعيدين الاقتصادى والاستثمارى، مشيرًا إلى أهمية مصر بالنسبة لليونان كدولة جاذبة للاستثمار فى ظل التطورات الأخيرة التى شهدها مناخ الاستثمار فى مصر.



من جانبها، أشادت منى زوبع بالعلاقات المتميزة بين البلدين وحرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار على تقديم كافة الإجراءت والتيسيرات للمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال فى مصر، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.



واستعرضت تطور أداء الاقتصاد المصرى، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية من شأنه جذب مزيد الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين والتى تعزز من رغبتهم فى الاستثمار بمصر.



ولفتت إلى أهمية دعم التنمية الاقتصادية بين البلدين، من خلال دعوة مجتمعات الأعمال بين البلدين وتكثيف لقاءاتهم واتصالاتهم للإسهام فى خلق الترابط الاقتصادى بينهم، وبناء المصالح المشتركة بالمستوى الذى يتناسب مع عمق العلاقات بين البلدين.



وتجدر الإشارة إلى أن اليونان تحتل المركز الـ 36 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، بإجمالى مساهمات فى رأس المال المصدر تبلغ 154.9 مليون دولار، لـ 172 شركة تعمل فى صناعة مواد البناء والإنشاءات والصناعات الغذائية والخدمات.