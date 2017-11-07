مدينة الإنتاج: علاقتنا بالوليد بن طلال قاصرة على تأجير استديوهات

مدينة الإنتاج الإعلامي322

رجب عزالدين



قالت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، إن علاقاتها برجلى الأعمال السعوديين الوليد بن طلال، وصالح كامل، تقتصر على تأجير عدد من الاستديوهات بالشركة.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص وجود مساهمات واستثمارات داخلها باسم الأمير الوليد ابن طلال آل سعود، والشيخ صالح كامل.



وقالت الشركة إن علاقتها برجال الأعمال السعوديين المذكورين تقتصر على تأجير استديوهات يلتزمون بسداد إيجارها، ولا يوجد أى استثمارات لهم، مضيفة أن جميع الاستثمارات الموجودة مملوكة بالكامل للشركة ومساهميها.



وألقت المملكة العربية السعودية القبض على أمراء ووزراء ومستثمرين، فى إطار حملة أطلقها الملك سلمان لمكافحة الفساد، وشملت 11 أميرا و4 وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين جرى احتجازهم، في وقت مبكر من صباح الأحد، كما شملت القائمة الملياردير الأمير الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين.



تأسست شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى عام 1997 للعمل فى مجال توفير وسائل إنتاجية، يمكن تأجيرها للغير للأغراض التلفزيونية والسينمائية والإعلامية بما فى ذلك الأنشطة المكملة لها.



وتعمل لشركة على توفير وتصنيع احتياجات المدينة من مشغولات خشبية ومعدنية وملابس وإكسسوارات، بالإضافة إلى إقامة فنادق داخل المدينة لتقديم الخدمات الفندقية للوافدين على مدينة السادس من أكتوبر للسائحين والفنانين.



ويبلغ رأسمال الشركة 1.89 مليار جنيه موزعًا على 189 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون (43.02%)، بنك الاستثمار القومي (17.85%)، البنك الأهلي المصري (4.75%)، المصرية للمشروعات الاستثمارية (4.34%)، بنك مصر (4.29%)، مصر للتأمين (2.97%) وآخرون.