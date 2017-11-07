غبور تخطر موزعيها بطرح هيونداى توسان تيربو

شريف عيسى



وجهت "جى بى غبور أوتو" -وكيل هيونداى فى مصر- خطاباً إلى موزيعها -أمس الإثنين- تضمن الإعلان عن طرح توسان تيربو محلياً، المدعومة بمحرك GDI سعة 1.6 لتر.



وقال أحد موزعى "هيونداى"، إن السيارة الجديدة بمثابة دفعة قوية لمبيعات العلامة الكورية، خاصة مع حالة الحراك الذى يشهده سوق السيارات، خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يسهم طرحها فى زيادة الحصة السوقية من هيونداى بصفة عامة، وحصتها من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV بصفحة خاصة.



وأشار إلى أن السيارة الجديدة بفئتين، الأولى فئة توب لاين Top Line وجاء سعرها بـ 625 ألف جنيه، أما الثانية ففئة توب لاين ريد باك Top Line Red Pack، والتى سعرها وكيل هيونداى بقيمة 630 ألف جنيه.



وطرحت هيونداى توسان للمرة الأولى فى مصر كبديل عن IX35، خلال فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات، منتصف مارس 2016.



وتستحوذ توسان وفقاً لتقرير معلومات سوق السيارات "أميك" على 14.6% من مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، بإجمالى 1892 سيارة.



