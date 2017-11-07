EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
غبور تخطر موزعيها بطرح هيونداى توسان تيربو
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 11:16 ص
هيونداى توسان تيربو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"غبور أوتو": خفض الجنيه يسهم في حل أزمة الاعتمادات المستندية
"غبور" تشرح أسباب تراجع الإيرادات للمرة الأولى منذ 2007
هيونداى توسان تيربو
شريف عيسى
وجهت "جى بى غبور أوتو" -وكيل هيونداى فى مصر- خطاباً إلى موزيعها -أمس الإثنين- تضمن الإعلان عن طرح توسان تيربو محلياً، المدعومة بمحرك GDI سعة 1.6 لتر.
وقال أحد موزعى "هيونداى"، إن السيارة الجديدة بمثابة دفعة قوية لمبيعات العلامة الكورية، خاصة مع حالة الحراك الذى يشهده سوق السيارات، خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يسهم طرحها فى زيادة الحصة السوقية من هيونداى بصفة عامة، وحصتها من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV بصفحة خاصة.
وأشار إلى أن السيارة الجديدة بفئتين، الأولى فئة توب لاين Top Line وجاء سعرها بـ 625 ألف جنيه، أما الثانية ففئة توب لاين ريد باك Top Line Red Pack، والتى سعرها وكيل هيونداى بقيمة 630 ألف جنيه.
وطرحت هيونداى توسان للمرة الأولى فى مصر كبديل عن IX35، خلال فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات، منتصف مارس 2016.
وتستحوذ توسان وفقاً لتقرير معلومات سوق السيارات "أميك" على 14.6% من مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، بإجمالى 1892 سيارة.
أسعار السيارات
استراتيجية صناعة السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا