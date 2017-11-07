استقرار الدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء

الدولار الاسترليني





هبة حامد



استقر سعر الدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء، وخفض بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار، ليسجل أعلى سعر شراء عند 17.62 جنيه، بانخفاض قرش عن نهاية تعاملات أمس.



واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مسجلا 17.61 للشراء، و17.71 للبيع، وفي بنك المصري لتنمية الصادرات 17.60 و17.71 على الترتيب.



كما استقر سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية، مسجلا 17.60 للشراء، و17.70 للبيع، وفي بنك القاهرة عند 17.60 و17.70، وفي البنك المركزي المصري عند 17.59 و17.70.

