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سيـــاســة
عطا سليم: لن أتقدم بمذكرة ضد مرتضى منصور
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 10:14 ص
شجار رئيس الزمالك ومحمد عطا سليم
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شجار رئيس الزمالك ومحمد عطا سليم
ياسمين فواز
نفى النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نيته التقدم بمذكرة رسمية ضد النائب مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك، على خلفية المشادة الكلامية التي وقعت داخل اللجنة التشريعية أمس، بين النائبين أثناء نظر رفع حصانة النائبة سحر الهوارى، والتى صدر حكم بحبسها 5 سنوات فى قضية إفلاس.
وكانت قد نشبت مشادة كلامية داخل اللجنة التشريعية أمس بين النائبين، بلغت أن وجّه منصور اتهاما للنائب عطا سليم بانتمائه لجماعة الإخوان.
وقال عطا سليم فى تصريحاته لـ"المال": "ليست هذه المرة الأولي التى يحدث فيها مشادة بيننا.. ورغم ذلك لن أتقدم بشىء.. والكل يعلم مرتضي منصور جيدا"، مضيفا أن الحكم الصدار لصالح الشوبكي بات ونهائي وهو عن دائرة الدقي على مقعد فردى وواجب التنفيذ.
وانتقد رفض اللجنة فى اجتماعها أمس طلبات رفع الحصانة عن منصور، مؤكدًا أن النصاب القانوني غير مكتمل للتصويت على القرار.
جدير بالذكر أن اللجنة رفضت فى اجتماعها أمس 6 طلبات من النائب العام؛ لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، عضو اللجنة.
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