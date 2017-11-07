التموين تضع شرطين لتجديد عقود شركات الكروت الذكية

على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية



كتب – محمد مجدى:



عرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مطلع الأسبوع الجارى، مع الشركات الثلاث المسئولة عن منظومة الكروت الذكية الخاصة بصرف السلع التموينية «سمارت، فيرست داتا، وإيفيت» شروط تجديد التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فشلهم فى حل وتفادى مشكلات البطاقات.



ومن أبرز المشكلات التى شهدتها منظومة الكروت مؤخرا، توقف صرف السلع بسبب سقوط "السيستم" لعيوب فنية، فضلا عن فشل الشركات فى الانتهاء من تغيير محل الإقامة بالبطاقات التموينية، فى الوقت الزمنى المحدد، والذى كان مقررا منتصف أكتوبر الماضى.



وكشف مصدر حكومى بارز لـ«المال»، أن الوزير حدد شرطين لتجديد التعاقد، أولهما وضع تصور لإنهاء جميع المشكلات والعقبات فى منظومة البطاقات الذكية خلال 10 أيام، «بدأت الأحد الماضى».



ويتضمن الشرط الثانى، وضع تصور لدورة العمل الخاصة بكل خدمة يتم تقديمها أو إصدارها للمواطنين «حاملى البطاقات التموينية»، بحيث يتم إنجازها فى 7 أيام فقط، على أقصى تقدير.



وأوضح المصدر أن أبرز تلك الخدمات، استخراج بطاقة تموينية جديدة، وبدل فاقد، وتجديد وفصل اجتماعى، وتغيير محل إصدار وتنشيط البطاقات، و«القائمة السوداء» وغيرها.



وتواجه %60 من البطاقات التموينية، التى يصل عددها إلى 20 مليون بطاقة حاليا، توقف النظام الإلكترونى الخاص بماكينة الصرف، وقد تظهر على شاشتها «قائمة سوداء»، مما يعنى انها أصبحت غير صالحة للاستخدام، ويجب تنشيطها عبر الرجوع الى الشركة المصدرة لها.



وكشف المصدر أن وزير التموين أكد للشركات أنه سيتم تضمين الشرط الثانى فى العقود المرتقب تجديدها، لتوقيع غرامات مالية على المخالفين، تحددها الجهة الإدارية «الرقابة والتوزيع وإدارة التفتيش»، التابعة للوزارة، على أن يتم إلغاء التعاقد نهائيا مع الشركة التى ستقوم بمخالفات فى هذا البند 3 مرات متتالية.



ولفت إلى أن قيمة الغرامة تحددها هيئة السلع التموينية بحسب نوع الخدمة التى أخفقت فيها الشركة، وفقا للعقد.



وأكد المصدر، أن الشركات الثلاث قدمت تقريراً عن رؤيتها فى حل تلك المشكلات، تم مراجعتها من خلال وزارتى التموين وهيئة الرقابة الإدارية، وأن الوزير لم يرض عنها.

