الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس





المال - خاص



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 17 25



وسط الدلتا 17 25



الإسكندرية 13 24



بلطيم 17 23



مطروح 13 23



السلوم 12 25



سيوة 12 25



بورسعيد 18 24



دمياط 17 24



العريش 13 24



رفح 13 23



الإسماعيلية 16 26



السويس 16 25



رأس سدر 16 26



نخل 8 23



نويبع 19 25



طابا 13 24



كاترين 7 23



الطور 17 26



شرم الشيخ 21 27



الغردقة 19 28



مرسى علم 21 29



الفيوم 17 25



بنى سويف 17 25



المنيا 14 25



أسيوط 13 25



سوهاج 14 28



قنا 14 27



الأقصر 12 28



أسوان 16 29



أبو سمبل 14 30



الوادى الجديد 12 26



شلاتين 21 30



أبو رماد 21 29



رأس حدربة 22 28



حلايب 22 27



