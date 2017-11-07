السيسي: لا يناسبني البقاء يومًا واحدًا ضد إرادة الشعب

وكالات:





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك تطورًا كبيرًا للغاية في مصر فيما يخص وضع الرئيس.



وأضاف «السيسي»، في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة «CNBC» الأمريكية: «إننا نتحدث عن إطار زمني لعقد انتخابات الرئاسة المصرية خلال مارس أو أبريل المقبل، وأود أن أقول خلال هذه المقابلة إن هناك تطورا كبيرا للغاية في مصر



فيما يخص وضع الرئيس، وما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضا أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب، وفي كلتا الحالتين فهي 8 سنوات، وأنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة».



