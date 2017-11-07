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ثقافة وفنون
بالصور.. المطرب محمد محسن يشعل الأوبرا بأجمل الأغاني القديمة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 12:26 ص
المطرب محمد محسن يشعل الأوبرا بأجمل الأغاني القديمة
أخر الأخبار
المطرب محمد محسن يشعل الأوبرا بأجمل الأغاني القديمة
أحمد حمدي:
أشعل الفنان والمطرب الشاب "محمد محسن" قاعة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته السادسة والعشرين.
وغنى "محسن" باقة من أجمل أغاني الزمن القديم مثل اغاني محمد فوزي وعبد الوهاب وعبد الحليم.
الأوبرا
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