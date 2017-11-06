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اقتصاد وأسواق
صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 626 جنيهًا
الإثنين 06 نوفمبر 2017 10:14 م
الذهب 22
أخر الأخبار
الذهب 22
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاعًا بنحو 2 جنيه للجرام، على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للصعود بعد موجة من الهبوط.
قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع 2 جنيه ليسجل 626 جنيهًا للجرام، مقابل 624 جنيهًا، صباح اليوم.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 537 جنيهًا للجرام، كما صعد عيار 24 ليسجل اليوم 716 جنيهًا للجرام، مقابل 714 جنيهًا أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5005 جنيهات بدلًا من 4998 جنيهًا.
وسجلت الأوقية 1281 دولارًا بدلًا من 1270.
أسعار الذهب
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