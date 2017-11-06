عائشة عثمان تستعد للموسم الثانى من برنامجها

عائشة عثمان

أحمد حمدي



حلت الإعلامية التونسية عائشة عثمان ضيفة على البرنامج الساخر "لاباس" على شاشة قناة "الحوار"، وذلك بعد غياب كبير عن الشاشة، بعد انتهاء الموسم الأول من برنامجها "عائشة"، والذى حقق نجاحا كبيرا فى الوطن العربى بالكامل، نظرا لاستضافتها أكثر من 25 شخصية من نجوم الطرب، أبرزهم جورج وسوف وميادة الحناوى ولطيفة ووائل جسار، وغيرهم.



وتحدثت عائشة خلال البرنامج عن كواليس الموسم الأول من برنامجها، كما كشفت أسرار استعدادتها لبدء موسم جديد من البرنامج، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة أن مخرج البرنامج هو حسين شوكت المخرج الدرامى المصرى الشهير، والذى قام بوضع تصور جديد للبرنامج وشكل مختلف تماما عن الموسم الأول.



وكان حسين شوكت جمعته عدة جلسات عمل مع عائشة أثناء زيارته لتونس، وقاموا بوضع تصور كامل للموسم الثانى من البرنامج، بديكورات وأفكار مختلفة تماما.



وقام مقدم البرنامج بلال بمداعبة عائشة خلال الحلقة قائلا لها "ارقام تليفون النجوم العرب على موبايلك تعمل مهرجان كامل"، كما عرض أول صورة لابنها المولود الجديد "أرام"، لأول مرة على الشاشة، لتفاجأ عائشة بالصورة، خاصة أنها لم تنشرها من قبل.



وكشفت عائشة خلال الحلقة، أن الموسم الأول من البرنامج، سيعرض قريبا عرض ثانى، على شاشة احدى القنوات المصرية الكبرى، كما تحدثت عن برنامجها "mon espoir" الذى تجهز لعرضه فى الجزائر، وهو عبارة عن تغير اللوك والقيام بعمليات تجميل على الهواء مباشرة، كذلك في حديث عن اقتحامها للعالمية تحدثت عائشة عثمان عن برنامج "zéro complexe"، والذى تقدمه بقناة "star 24" الفرنسية، بمشاركة نجوم الواقع الفرنسي، ويعرض خلال نهاية نوفمبر الجارى.



يذكر أن برنامج "لاباس" يقدمه الإعلامى بلال على شاشة قناة "الحوار التونسى"، وهو أكبر برنامج ساخر فى تونس.



وظهرت مؤخرا عائشة عثمان فى حفل افتتاح مهرجان قرطاج بفستان مثير، لأول مره فى ظهور رسمى بعد ولادتها.