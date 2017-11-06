صورة معبودة الجماهير بالعناية المركزة.. أين السبق؟

الفنانة شادية

فاطمة المعدول: من أجل السبق كُسرت كل القيم

إلهام شاهين: ما حدث غير أخلاقي وعيب

ماجدة موريس: شيء لا إنساني ولا يليق

جمال عيد: مخالفة لنزاهة الصحافة

علي راشد



"دلوعة الشاشة" هي حالة الفرحة والبهجة للكثير من الجماهير عبر أجيال مختلفة والذين يضعونها في برواز محمل بالمشاعر والأحاسيس المختلفة في مسيرتها الفنية، فشادية ليست مجرد فنانة عادية اختفت فنساها جمهورها بل ظلت وستظل في قلوب محبيها، وهو ما ظهر عبر صفحات التواصل الاجتماعي فور معرفة جمهورها بتدهور حالتها الصحية وبدأ الجميع يدعو لها بالشفاء، ولكن وعن غير وعي نشرت إحدى المواقع صورتها في العناية المركز وهو ما أغضب أهلها ومن قبلهم جمهورها حيث رفضوا أن تقتحم خصوصيتها في هذا الوقت وهي التي ابتعدت عن الأضواء منذ 30 عاما أو أكثر لتبقى صورتها في ذهن محبيها وجمهورها واحدة وهي الفنانة التي طالما أضحكتهم وأبكتهم .. وبرغم من حذف الصورة ولكن ما زال البعض يتساءل حول مهنية ما حدث وهو ما يرد عليه بعض الشخصيات العامة في هذا التحقيق.



من جهتها لفتت الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول إلى أن هذا الأمر حدث مع الفنان رشدي أباظة حينما كان في أيام الأخيرة بإحدى المستشفيات ودخل مصور لتصويره إلا أن بعض الممثلين وأقاربه على الباب تنبهوا لذلك وأخذوا منه الكاميرا، مشيرة إلى أنه لم يصبح هناك تقاليد مهنة بل لا توجد إنسانية في نشر صورتها فهي سيدة احتجبت وفضلت أن تترك صورتها في ذهن محبيها جميلة، وتساءلت المعدول :"ما وجه الاستفادة من هذه الصورة؟ لقد توحشت مهنة الإعلام وما حدث قلة أدب وتم نشرها على الكثير من الصفحات فمجرد حذف الخبر لا يعني انتهاء وجودها لأننا في عصر السوشيال ميديا، وليست فقط خارج إطار المهنية بل خارج الإنسانية لأنه من أجل السبق الصحفي كسرت من أجله كل القيم".



وقالت : "شادية تمر بحالة خطيرة وهي في غيبوبة بين يدي الله فنشر الصورة يؤذي أهلها، وأيضا محبيها الكثيرين فشادية حالة خاصة فلم تكن لديها شلة كغيرها من الفنانات، وكنت قديما اكتب في الوفد بابا خاصا بالأطفال وتوقفت فترة ثم عدت لأكتب عن الفن وأول مقال بدأت به كان عن شادية وحينما سألني الدكتور عماد أبو غازي ما المناسبة قلت له شادية من غير مناسبة، كانت لشادية فطرتها السليمة فيلا العمل وتكنيكها الفني كان عاليا ومتغيرا، وحينما سئل الفنان محمود المليجي عن عدد من الفنانين وهل يخشاهم أم لا رد أنه لا يخشى من أحد سوى شادية لأنها تفاجئه، كانت شادية تدعم الشباب فبرغم أنها كان الأكبر من تحية كاريوكا إلا أن كاريوكا كانت هي بطلة فيلم "شباب امرأة" أمامها .. شادية إنسانة بسيطة وممثلة كبيرة محتجبة لأكثر من 30 عاما وما زال الناس يحبونها ولم تقل كلمة واحدة ضد الفن".



وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أن نشر الصورة يؤكد عدم وجود أخلاق فقد قررت الفنانة الكبيرة الابتعاد عن الأضواء والإعلام واختارت لنفسها طريقا خاصا وهذا حقها، وكون الصحفي قام بتصويرها دون إذن فإن هذا أمر غير أخلاقي وغير محترم و "عيب" لأنها مريضة وفي حالة ضعف لا تستطيع أن تدافع عن نفسها فقد تعدينا مراحل "القرف" على حد قولها.



وعن شائعات الموت التي تلاحق الفنانين أشارت إلى أنها وغيرها لاحقتهم شائعات الموت مما جعل الجميع يصمت عن الحديث عن ذلك وأصبحوا لا يصدقونها ايضا لكن اقتحام الخصوصية وفرض البعض أن يصوروا فنانة في مرضها بهذا الشكل تجاوز كل حدود الأدب.



وعن الفنانة شادية لفتت إلى أنها إنسانة عزيزة عليها جدا ومن الفنانات النادرات في حياتنا وأستاذة كبيرة تنوعت أعمالها فهي فنانة شاملة ومطربة رائعة يكفي أن أغنيتها "يا حبيتي يا مصر" مهما كتبت أغاني ستظل هي الأهم والأبرز بين الأغاني الوطنية ، وشادية تحبها مصر والشعب العربي يحبها ويقدرها ويتمنى الجميع لها الشفاء.



أما الناقدة السينمائية ماجدة موريس، فقالت :" هو شيء لا إنساني لأنه لا يليق أبدا مهما كان الخبر أو السبق فيجب أن يكون هناك قدر من الإنسانية تحكم كل شيء خاصة أننا لسنا مثلا أمام شخصية في حرب ليبرر البعض نشر صورة مجرم أو قاتل يريد الجمهور التشفي فيه وإنما نحن أمام فنانة قدمت كل شيء جميل حتى بعدما اعتزلت تركت الكثير من الذكريات ولم تهاجم فنها ولا قالت كلمة سيئة عن أي شخص، لها تاريخ في الفن والإنسانية ، ومن قام بتصويرها فعل ذلك عن غير رغبتها وهي في لحظة ضعف لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وفي الوقت نفسه أحدث صدمة لجمهورها الذي يحبها ولا يريد أن يراها هكذا، لذلك فمن المهم أن تقوم نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة بعمل بند خاص عن أخلاقيات المهنة لأن هناك الكثير من الأشياء يجب التصدي لها".



أما المحامي الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فأكد أنه لا ينبغي نشر أي صورة دون إذن صاحبها إلا في مكان عام أو منتدى أما في بيته أو مستشفى فهذا أمر مخالف لنزاهة الصحافة، وبنفس المنطق لا ينبغي نشر صورة لطفل إلا في تكريم وليس نشرها في إصابة أو انتهاك له، والحالتان يعتبران طعنا لمهنية الصحافة، وحقوقيا يجب احترام تلك القواعد.