الجازولين وزيت عباد الشمس أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2470 راكبا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 366 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من الجازولين والغاز وزيت عباد الشمس وغيرها من السلع.



وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية

صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الاثنين في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.





وأشار الغندور إلى أن يجري تفريغ السفينة "نورينت" المحملة بـ30 ألاف طن جازولين قادمة من بلغاريا، كما يجري تفريغ العبارة "جراند ديترويت" المحملة بـ964 سيارة ملاكي قادمة من اليونان والعبارة "تيتانيا" المحملة بـ 587 سيارة ملاكي قادمة من اليابان، ويجري تفريغ السفينة "افتياكسا جاز" المحملة بـ9 آلاف طن غاز قادمة من قبرص، والسفينة "راما جاز" المحملة بـ9 آلاف طن غاز قادمة من قبرص.





وأوضح الغندور أن الميناء استقبل أيضا السفينة "كيمال كا" المحملة بـ11 ألف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا.





وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 129 سفينة، وغادرت الميناء 13 سفينة، ووصلت 11 سفينة، وتراكي على الأرصفة 47 سفينة ، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخروج 20 شاحنة قمح محملة بـ600 طن، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون ومائتان وتسعة وخمسون طنا منهم 310 ألف طن قمح.





ومن جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.





ميناء سفاجا

وعلى صعيد متصل قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 245 راكب و 118 شاحنة و 17 سيارة و 6 شاحنات عفش ركاب، كما تغادر ثلاث سفن وهى امانة، والحرية 2 ، والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 447 راكب و 118 شاحنة و 22 سيارة.



بينما شهد الميناء امس مغادرة ثلاث سفن وهى امانة، والحرية، والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 707 راكب و 129 شاحنة و 53 سيارة.



ميناء الغردقة

وفي هذه الأثناء شهد ميناء الغردقة أمس وصول وسفر العبارة لابسبس وعلى متنها 95 راكب من جنسيات مختلفة على الخط الملاحى “الغردقة - شرم الشيخ”.



ميناء نويبع

وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 976 راكب و تداول 124 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 228 راكب و 8 برادات وتريلتان وسيارتان، كما تغادر السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 56 راكب و 22 براد و 34 تريلا.



فيما شهد الميناء امس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 369 راكب و 7 برادات و 10 تريلات وسيارة وباصان جيت، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 323 راكب و 24 براد و 17 تريلا و 4 باصات جيت.



ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتى حاويات، و 6 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف أنه غادر الميناء عدد 14 سيارة بحمولة 797 طن قمح، لافتا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 157263 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50696 طنا.



يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 850 طن يوريا، و6830 طن فوسفات، و3720 طن رمل، و3100 طن ملح.