الاعتقالات السعودية شملت رئيس هيئة الاستثمار السابق

شرطة السعودية

رويترز



قالت شركتان سعوديتان، اليوم، إنهما تعملان بصورة طبيعية بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية إن أعضاء في مجلسي إدارتهما محتجزون في إطار تحقيق شامل لمكافحة الفساد في المملكة، من بينهم المدير العام السابق للخطوط الجوية السعودية والمحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار.



وفي بيان مقتضب، قالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة إن اثنين من أعضاء مجلس إدارتها محتجزان، إلا أنها لم تسمهما أو تؤكد احتجازهما من قبل السلطات.



وذكرت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق أن رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله صالح كامل محتجز.



وأبلغ مسئولون سعوديون رويترز أن عضوا آخر في مجلس إدارة عسير، وهو خالد الملهم المدير العام السابق للخطوط الجوية السعودية محتجز أيضا.



ومن ناحية أخرى، قالت شركة البحر الأحمر العالمية، التي تعمل في بناء المنازل، إن أنشطتها مستمرة رغم تقارير إعلامية أفادت بأن رئيس مجلس إدارتها عمرو الدباغ محتجز.



وأبلغ مسئولون سعوديون رويترز أن الدباغ، المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار السعودية، محتجز.



ويوجد أمراء من العائلة المالكة ووزراء ورجال أعمال بين المحتجزين في أكبر حملة على الفساد تطال نخبة كبار الأثرياء بالمملكة في تاريخها الحديث.



والحملة على الفساد هي أحدث حلقة في سلسلة خطوات من جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتعزيز النفوذ السعودي على الساحة العالمية وتركيز سلطته داخل النظام الحاكم في المملكة.



ومن بين رجال الأعمال الآخرين المحتجزين، الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة.



وقالت مجموعة الطيار للسفر يوم الاثنين إنها تواصل العمل بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية إن مؤسسها ناصر بن عقيل الطيار محتجز.