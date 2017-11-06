وزيرة التخطيط: تطبيق إلكترونى يسمح للشباب بمراجعة رؤية مصر 2030

د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

أحمد عاشور



أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه في أول ديسمبر القادم سيتوفر تطبيق إلكترونى لمشاركة أوسع للشباب بمنتدى شباب العالم، حيث يتيح التطبيق دخول الشباب للمراجعة والتحديث على الاستراتيجية جاء ذلك خلال كلمتها بجلسات المنتدى النقاشية والمقام في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم، حيث شارك بالمنتدى أكثر من 3300 شاب من 113 دولة، وبمشاركة 19 وزير شباب، و50 سفيرا وبعثة رسمية.



وأكدت السعيد أن هناك توافقا تام بين استراتيجية 2030 والأهداف الأممية، حيث تعد رؤية مصر 2030 هي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية.



وأشارت إلى أن استراتيجية 2030 وضعت الشباب والمرأة على قائمة أولوياتها، حيث إن الشباب هم مستقبل الدول والأوطان، والمرأة هي صانعة الأجيال، لذا فمن المهم أن تكون المرأة والشباب على قائمة أي استراتيجية تنموية.



وأوضحت السعيد أن العالم اليوم يشهد العديد من التغييرات المتلاحقة والمتسارعة لذا لابد من المشاركة الشبابية في مراجعة وتحديث تلك الوثائق الحية فهم ثروة مصر وصانعي المستقبل.