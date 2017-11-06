المقاصة تورد 64 مليون جنيه لمصلحة الضرائب

خلال أكتوبر الماضي



شريف عمر :





علمت المال أن القيمة الإجمالية التى وردتها شركة مصر للمقاصة بشكل يومى لمصلحة الضرائب خلال شهر أكتوبر ،الماضى وصلت إلى 64 مليون جنيه.



وبلغت قيمة التداول فى البورصة خلال أكتوبر الماضى نحو 31.9 مليار جنيه.



ورفضت مصادر مقربة من عملية التحصيل تحديد القيمة الإجمالية لضريبة الدمغة التى تم فرضها على تعاملات البورصة من أجمالي المبلغ المورد للمصلحة.



يذكر أن ضريبة دمغة معاملات البورصة، جاءت ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 111 لسنة 1980، ونصت على فرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت تلك الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك دون خصم أيه تكاليف، ويتحمل عبء الضريبة البائع والمشترى مناصفة على 3 مراحل.



والمرحلة الأولى بواقع 1.25 فى الألف لكل من المشترى والبائع على حدة لمدة عام، ثم تصل إلى 1.50 فى الألف فى العام التالى، ثم تستقر عند 1.75 فى الألف على كل من المشترى والبائع على حدة فى العام الثالث من التطبيق.



وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة مع بدايات 20 يونيو الماضى، بواقع 1.25 فى الألف لكل من المشترى والبائع على حدة.



وتقوم مصر الماضى بتحصيل ضريبة الدمغة على العمليات المنفذة سواء على تداولات سوق داخل المقصورة أو عمليات نقل الملكية المنفذة بسوق الصفقات وخارج المقصورة على الأسهم المحفوظة مركزيا لدى المقاصة.



