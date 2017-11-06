شركة BI-Technologies تقدم تقنية جديدة لزيادة المبيعات

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خاص



عرضت شركة BI-Technologies الشركة المصرية العاملة بمجال الحلول التكنولوجية، عن استراتيجيتها الطموحة في الأسواق المصرية و الشرق أوسطية ، جاء ذلك خلال مؤتمرها السنوي لعرض عدد من المنتجات الجديدة بالسوق المصرية بمشاركة كبري الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاعات مختلفة مثل السلع الاستهلاكية والأدوية والخدمات اللوجيستية والتصنيع الغذائي وخدمات البترول.



وعرضت الشركة أحدث تقنيتها علي برنامج Sales Buzz والذى يعمل على مساعدة الشركات فى تلبية احتياجاتهم وزيادة مبيعاتهم واتمام طلبات الشراء من جانب عملاء الشركات من خلال الموزعين بسهولة ويسر.





وتعليقا على ذلك ، قال تامر ماهر ،المدير التنفيذى بشركة إن الشركة تخطط للتوسع في مجالات تقنية جديدة تهم القاعدة العريضة من العملاء ، حيث تخطط لتوفير تقينة تصوير المنتجات لتعريف المنتجات وخاصية تحديد الكميات المعروضة من منتجات الشركة مقابل المنافسين ومساحة المنتج المرئية علي ارفف العرض و ذلك من خلال برنامج Sales Buzz الخاص بهم والتي تساهم فى سهولة تحديد الكميات المتاحة داخل المحلات التجارية والكميات المطلوبة توافرها ، وهذه التقنية ستكون متاحه للمندوب من خلال اي جهاز ذكي يستخدمه".



وتعكف BI-Technologies على طرح برنامج Sales Buzz عبر الأجهزة التي تعمل بنظام IOS خلال الفترة المقبلة ، حيث طرحتها عبر أنظمة الأندوريد فى عام 2014 ، وذلك ضمن خطتها لمواكبة التقدم التكنولوجي المستمرفى قطاع تكنولوجيا المعلومات.



وفى سياق متصل ، قال آسر معانى ، المدير التقني بشركة إن الشركة قد وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة لتوفير حلول تكنولوجية تساعد المتابعين المختصين بمراقبة الأحياء والمناطق داخل المحافظة ورصد ما يدور بها باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، حيث يستطيع متابعين المحافظة كتابة التقرير إلكترونيا والتصوير الفوري للحدث وإرساله للمسئولين داخل المحافظة وبناءً عليه يتم اتخاذ القرار مما يوفر الوقت والمجهود معا.



وأوضح : "أن الشركة تخطط إلى تعميم هذه التجربة مع باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة نتيجة الاستفادة من التطور التكنولوجي فى مراقبة الأحياء



وأكد أن الشركة تتعاون مع شركات المحمول فى عملية التواصل والربط بين الشركات ومندوبيها لتحقيق الاتصال أون لاين عبر الحلول التكنولوجية التى تقدمها BI-Technologies .



وعلى صعيد اخر ، قال محمد فريد ، رئيس قطاع الإدارة والتوزيع بشركة Henkel فى مصر : " إننا بدأنا في استخدام برنامج Sales Buzz منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى تطبيقها فى عدد من الدول العربية مثل الجزائر والسعودية من خلال أكثر من 50 موزع في الشرق الأوسط ".



