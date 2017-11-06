منتخب مصر يبدأ استعداده لمباراة غانا

منتخب مصر

كوبر يتحدث عن التجهيز للمونديال واختيارات اللاعبين



علي المصري



خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، أولي تدريباته استعدادا لمواجهة غانا، يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، والتي يخوضها الفراعنة بعدما ضمنوا التأهل للمونديال، بعد غياب 28 عاما.



واشتمل مران الفراعنة اليوم، الذي قادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، على خوض بعض التدريبات البدنية، في محاولة لزيادة اللياقة لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة دائمة مع منتخباتهم.



واشترك في التدريب، الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي، أغلب اللاعبين، أبرزهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ، العائد لصفوف المنتخب بعد غياب كبير، في غياب محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، والذي قرر الجهاز الفني للفراعنة، عدم استدعائه خوفا علي إجهاده، خاصة وأن المباراة المقبلة تحصيل حاصل، بعد ضمان الوصول للمونديال.



** وجوه جديدة



من جانب آخر، عقد كوبر مؤتمرا صحفيا، أكد خلاله أنه وارد جدا مشاركة بعض العناصر من اللاعبين الذين شاركوا فى عدد قليل من المباريات أو لم يشاركوا من قبل فى المباريات الرسمية في المباراة القادمة أمام غانا.



وأوضح المدير الفني للفراعنة، أن الوقت الضيق قبل مباراة غانا منع ضم وجوه جديدة لتجربتها قبل المباراة، ورغم ان اللقاء تحصيل حاصل، إلا أنه هام جدا وننظر لها بكل احترام، فهي ليست حقل تجارب والجهاز واللاعبون يركزون كل جهودهم للفوز بها.



وقال كوبر إنه هوجم من قبل بسبب خسارة مباراة ودية امام الأردن وكل لاعب سيحظى فرصته في المنتخب بالوقت المناسب، خاصة أن الوقت طويل حتى بدأ كأس العالم، قائلا: "امامنا حوالى ثمان شهور...الكثير يمكن أن يحدث خلال تلك الفترة، لا توجد ضمانات أو تأكيدات على استمرارية أى حد فينا سواء لاعبين أو جهاز فني بما فيهم انا، ووارد انضمام عناصر جديدة للمنتخب".



وتابع قائلا: "نتابع الدورى المصرى بجدية، وحريص على متابعة بعض اللاعبين وفي مراكز معينة أيضا الا انني حتى الان لا استطيع ان اعطى اى اراء وانطباعات معينة عن اى لاعب لاننا فى هذه الفترة مشغولين بالمعسكر ومباراة غانا".



أما بخصوص لاعبى الأهلى الذين سينضمون لمعسكر المنتخب فقال كوبر أنه مقدر أحزان لاعبي الأهلي و يستحقوا التحية رغم الهزيمة



ويررى أن الوصول للمباراة النهائية هو إنجاز فى حد ذاته، وأنه سيحاول إخراج اللاعبين من أحزانهم خاصة أنه عاش هذا الموقف مع المنتخب في نهائي الجابون أمام الجابون، قائلا انه لن يطالبهم بالنسيان لأنه أمر صعب ولكنه سيقوم بتحفيز هم لمباراة غانا.



أما عن قرار ضم شيكابالا للمنتخب فجاء بعد تطور مستوى اللاعب مع الرائد السعودي في الفترة الأخيرة، وأضاف كوبر ان قرار اعفاء صلاح جاء نتيجة رؤية فنية بعد احساس الجهاز الفني أن اللاعب مرهق ذهنيا وبدنيا وهو ما يتيح الفرصة لتجربة عناصر اخري .



وأكد كوبر انه يتمنى ان يلعب أكبر عدد من المباريات الودية فى إطار الاستعدادات لكأس العالم ولكنه لم يحدد العدد المناسب له لأن ذلك مرتبط بارتباط اللاعبين فى مسابقة الدورى التى لا يمكن تعطيلها لأن استمرارها وضع المنتخب والأندية تحت ضغط كبير نتيجة الإرهاق والتعرض للإصابات وضغط وأضاف إنه يتمنى خوض مباراة ودية كل شهر لكن ذلك غير متاح وبالتالي فإنه يتعامل مع الوضع القائم.



من جانبه، صرح إيهاب لهيطة مدير المنتخب أنه تلقى بعض العروض لمباريات ودية خلال الفترة الماضية لكنها لم تكن على المستوى، وأكد أن سبب إلغاء ودية الإمارات خلافات مع الرعاة والمنتخب لم يتمسك بها لأنها مباراة غير مدرجة دولياً.



وأكد لهيطة على أن المباراة الرسمية القادمة ستكون أمام النيجر في الجولة الثانية من تصفيات امم افريقيا والمقرر لها مارس المقبل لم تتحدد حتى الآن سواء في القاهرة أو برج العرب.



وقال إنه ستكون هناك مباراة ودية قوية في مارس المقبل، جاري الاتفاق عليها وسيتم الإعلان عنها لاحقا.