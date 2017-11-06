منتدى شباب العالم يتصدر برامج توك شو الليلة

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رحاب صبحى :



تغطية لجلسات اليوم الثانى لمنتدى شباب العالم على المحور فى "90 دقيقة"



تستضيف الإعلامية جيهان لبيب في الثامنة مساءً ، من برنامج" 90 دقيقة " عددا من الضيوف لمناقشة أبرز ملفات وموضوعات جلسات اليوم الثانى لمنتدى شباب العالم، والتى يتحدث فيها الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ملفات التنمية المستدامة والهجرة غير المنتظمة وصراع الحضارات والثقافات وغيرها من الملفات الخاصة بالمنتدى وقضايا الشباب.



وتتابع جيهان لبيب تقديم تغطية خاصة من وقائع الجلسات ونقل كواليس العمل فى مدينة شرم الشيخ من خلال مراسلى قناة المحور، وتقديم لقاءات مع ضيوف وحضور المنتدى من شباب العالم.

كما تناقش لبيب عدد من القضايا والمتابعات الإخبارية على مدار اليوم وتستكمل عرض مشكلات المواطنين وحلها من خلال التواصل مع المسئولين فى القطاعات المختلفة لحل تلك المشكلات.



معاون رئيس مجلس الوزراء السابق وتحليل لفعاليات المنتدى فى " مباشر من مصر "

يقدم برنامج" مباشر من مصر" على قناة الفضائيه المصرية فى العاشرة مساءً تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ ويستضيف الدكتور عبدالله المغازى معاون رئيس مجلس الوزراء السابق وتحليل لفعاليات منتدى شباب العالم.



فقرة الصحافه مع أحمد خليفة وتحليل للاخبار المحليه والعربيه والعالميه اللحلقة تقديم شريف عبدالوهاب ويرأس تحرير عبد الناصر البنا .



وزير القوى العاملة ببرنامج " من ماسبيرو" على شاشة الأولى



يستضيف برنامج من ماسبيرو فى العاشرة والنصف مساءً على شاشة الاولى محمد سعفان وزير القوى العامله وحديث عن مؤتمر الشباب وتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم وقانون العمل الجديد الحلقة تقديم خالد سعد وشيرين الشايب.





مروان يونس وإنجي أبو السعود وعمرو حلمي مع غادة عادل في "تعشب شاي" علي دي إم سي



يحل كل من مروان يونس وانجي ابو السعود وعمرو حلمي وعمر عبد الرحيم واسامة الهادي اهم من يقدموا محتوي كوميدي علي السوشيال ميديا ضيوفا علي برنامج " تعشب شاي " الذي تقدمه غادة عادل علي شاشة دي ام سي فى التاسعة مساءً في حلقة خاصة بعنوان " الفيسبوك " يكشفون من خلالها كيف بدأوا مشوارهم في عالم السوشيال ميديا وهل لعبت الصدفة دورا في حياتهم وكيف استطاعوا الوصول الي مئات الالاف من الفولورز والمعجبين واصبحوا يشكلوا جزء كبير من جمهور التواصل الاجتماعي كما يتحدثوا خلال الحلقة عن الجمهور الذين يستهدفوه وهل كانوا يتوقعون الحصول علي كل هذه الشهرة.







دنيا سمير غانم فى "صاحبة السعادة" على سى بى سى



يستضيف برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة سي بي سي، في الحادية عشرة مساءً ، الفنانة دنيا سمير غانم، وتتحدث دنيا سمير غانم، خلال الحوار عن كواليس دخولها عالم الفن، وكيف ساهمت نشأته بعائلة فنية في النجاح، كما تتحدث عن أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مشوارها الفني وما العقبات التي وقفت أمامها وكيف تخطتها.



وتقدم دنيا ، خلال الحلقة مجموعة من أشهر أغنياتها، كما تتحدث عن أعمالها الفنية التي قدمتها والجديد الذي تستعد لتقديمه الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء، البرنامج تقديم إسعاد يونس.