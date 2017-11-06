خالد علي يعلن انطلاق حملة ترشحه للرئاسة والمشاورات تبدأ

إيمان عوف



أعلن المحامي والحقوقي المعروف، خالد على عن انطلاق حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي بحزب الدستور مساء اليوم الإثنين.



وقال خالد البلشي، أحد المتحدثين باسم حملة خالد علي، إن هناك مشاورات مع قوى سياسية كانت سببا في إعلان خالد علي الترشح في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن تلك القوى ستعلن مواقفها النهائية تباعا.



ولفت البلشي إلى أن المشاورات مستمرة مع الجميع شريطة ألا تكون تلك القوى قد تلوثت أيديهم بدماء المصريين سواء كانوا المنتمين للحزب الوطني أو تيار الإسلام السياسي ممن تورطوا في أعمال عنف ضد المصريين.



وقالت د.هالة فودة، المتحدث باسم حملة خالد علي، إنهم يتوقعون الكثير من المعوقات التي ستواجههم بدءا من التعنت الأمني الذي تجلى في منع طباعة البرنامج الخاص بالمرشح خالد علي، وإعدام البنرات الخاصة به.



وانتقدت الهجوم الذي شنته صحف محسوبة على النظام والتي خصصت صفحتين إحداهما تأييد لحملة "علشان تبنيها" والأخرى هجوم على خالد علي.



وأوضحت أن الحملة ستتعمل مع الكثير من المعوقات بمنطق أن هذا هو المتوقع من ذلك النظام.



وعن انتمائها للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي لم يحسم موقفه بعد من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، قالت هالة فودة: إن في الوقت الحالي لا يوجد تعارض بين مشاركتي في الحملة والتزامي الحزبي؛ لأن الحزب لم يتخذ بعد موقفا رسميا بدعم مرشح بعينه، وعندها تتخذ الهيئة العليا قرارها بدعم مرشح معين سأقوم بتقييم الموقف، واتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع قناعتي بدعم خالد علي والتزامي نحو حزبي.



ومن جانبه، قال الدكتور علاء سويدان، أحد المتحدثين باسم حملة خالد علي، إن الأصل في العمل السياسي هو المشاركة وليس المقاطعة، لكن مع الظروف الاستبدادية التي نمر بها فإن المقاطعة الإيجابية قد تكون مطروحة لكن بإجماع كافة القوى السياسية المدنية.



يشار إلى أن المحامي خالد علي سبق أن ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2012.