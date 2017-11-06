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الإسكندرية
تشكيل لجنة بمطروح لحصر نسبة الأمية وأعداد السكان
الإثنين 06 نوفمبر 2017 07:19 م
علاء أبو زيد
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علاء أبو زيد
معتز محمود
قرر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، تشكيل لجنة للمرور على مدينتين من مدن المحافظة لحصر البيانات بهم خاصة نسبة الأمية وزيادة أعداد السكان ونسبة التسرب من التعليم.
وشدّد المحافظ على ضرورة قيام كافة المديريات والإدارات ومجالس المدن بوضع بعض المقترحات للحد من الزيادة السكانية، وخفض الأمية والتسرب من التعليم، تمهيدا لوضعها حيز التنفيذ خلال الاجتماع المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان برئاسة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الذى عقد بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور ياسر جمال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومى للسكان ومصطفى دغيدى مدير عام متابعة الافرع، وماجدة بدوى مدير عام ومسئول متابعة فرع مطروح والسيد الامام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبدالشكور السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستمع المحافظ لعرض من رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومى للسكان يوضح حجم توزيع السكان بكل مدينة من مدن المحافظة الثمانية، ونسب الخدمات الصحية والتعليمية والعدالة، والوفيات والمواليد والزيادة الطبيعية وتنظيم الأسرة، ومتوسط نصيب الفرد من الجمعيات الأهلية.
كما وجه محافظ مطروح لإدارة التعبئة العامة والإحصاء والفرع الإقليمى للسكان بالمحافظة بمراجعة وتدقيق البيانات والإحصاءات السكانية بالتنسيق مع إدارة السجل المدنى ومديرية الصحة، للوقوف على التعداد الحقيقى، خاصة مع اعتبار محافظة مطروح أكثر جذبا للسكان والهجرة الداخلية، وحصر تعداد الأطفال المسجلين بالمحافظة لغير المقيمين بها.
مرسى مطروح
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