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بورصة وشركات
صناديق حكومية تنقذ البورصة السعودية من هبوط 10%
الإثنين 06 نوفمبر 2017 06:53 م
بورصة السعودية
أخر الأخبار
بورصة السعودية
رويترز
قال مديرو صناديق إن عمليات شراء أجرتها صناديق مرتبطة بالحكومة دعمت البورصة السعودية، اليوم، لكن معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى تراجعت حيث أثارت حملة على الفساد في المملكة مخاوف في أرجاء المنطقة.
وقال أحد مديري الصناديق: ”كانت السوق ستهبط 5 أو 10% بدون تدخل الصناديق الحكومية".
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في أوائل التعاملات، لكنه تعافى في الدقائق الأخيرة من جلسة التداول ليغلق مرتفعا 0.1 % في معاملات نشطة.
وقال مديرو صناديق في المنطقة إنهم يعتقدون أن صناديق مرتبطة بالحكومة تدعم السوق بشكل متعمد لتفادي حدوث ذعر بعدما احتجزت اللجنة الجديدة لمكافحة الفساد عشرات من الشخصيات السياسية البارزة ورجال الأعمال.
ورغم اعتقاد كثير من المستثمرين بأن الحملة على الفساد قد تكون إيجابية للسعودية على المدى الطويل من خلال مواجهة مشكلة تمتد إلى فترة بعيدة وزيادة سلطات ولي العهد الإصلاحي الأمير محمد بن سلمان، هناك مخاوف من أن الأشخاص المتورطين ربما يضطرون إلى تصفية استثماراتهم.
وهوى سهم مجموعة الطيار للسفر بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% بعدما نقلت الشركة عن وسائل إعلام قولها إن مؤسسها ناصر بن عقيل الطيار، الذي يملك فيها حصصا مباشرة وغير مباشرة بإجمالي 29.72%، محتجز على ذمة التحقيق.
وتراجع سهم المملكة القابضة 5.3% بعدما هبط في الجلسة السابقة 7.6 % في أعقاب احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة الملياردير الأمير الوليد بن طلال. وانخفض سهم التصنيع الوطنية (تصنيع)، التي تملك فيها المملكة القابضة حصة قدرها 6.2 % بنسبة 1.2 %.
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