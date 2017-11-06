EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
منسق حملة كلنا معاك: السيسي سرد مخاطر الإرهاب
الإثنين 06 نوفمبر 2017 06:25 م
السيسي 66
أخر الأخبار
السيسي 788
إيمان عوف
قال الدكتور محمد منظور ، رئيس مجلس إدارة جمعية "من أجل مصر" والمُنسق العام لحملة "كلنا معاك" والتي تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لولاية ثانية: إن الرئيس استهدف سرد مخاطر الإرهاب الذي ينتهك الإنسانية، ويهدد استقرار الدول، مُؤكدًا أن إعلان السيسي بأن مقاومة الإرهاب حق أصيل من حقوق الإنسان ما هي إلا إشارة عاجلة للمجتمع الدولي بضرورة مواجهة ظاهرة الإرهاب الغاشم.
وأضاف منظور، بخصوص خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى في افتتاح منتدى شباب العالم المُنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ: "له رسائل محورية من الدرجة الأولى لدول العالم".
وأكد أن خطاب الرئيس أعلن أن مصر لديها إصرار قوي على مواصلة حربها ضد الإرهاب بكل حزم ولن تمل، مُذكرًا أن إشادة السيسي بالشباب المصري دليل واضح على ثقته بقدراتهم وإمكانيتهم وقدرتهم في إحداث التغير على صياغة المستقبل.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا