منسق حملة كلنا معاك: السيسي سرد مخاطر الإرهاب

السيسي 788

إيمان عوف



قال الدكتور محمد منظور ، رئيس مجلس إدارة جمعية "من أجل مصر" والمُنسق العام لحملة "كلنا معاك" والتي تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لولاية ثانية: إن الرئيس استهدف سرد مخاطر الإرهاب الذي ينتهك الإنسانية، ويهدد استقرار الدول، مُؤكدًا أن إعلان السيسي بأن مقاومة الإرهاب حق أصيل من حقوق الإنسان ما هي إلا إشارة عاجلة للمجتمع الدولي بضرورة مواجهة ظاهرة الإرهاب الغاشم.



وأضاف منظور، بخصوص خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى في افتتاح منتدى شباب العالم المُنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ: "له رسائل محورية من الدرجة الأولى لدول العالم".



وأكد أن خطاب الرئيس أعلن أن مصر لديها إصرار قوي على مواصلة حربها ضد الإرهاب بكل حزم ولن تمل، مُذكرًا أن إشادة السيسي بالشباب المصري دليل واضح على ثقته بقدراتهم وإمكانيتهم وقدرتهم في إحداث التغير على صياغة المستقبل.