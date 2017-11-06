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سيـــاســة
النائب العام السعودي: المحتجزون خضعوا للاستجواب
الإثنين 06 نوفمبر 2017 05:59 م
بورصة السعودية
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بورصة السعودية
رويترز
قال سعود المعجب النائب العام في السعودية، اليوم الاثنين، إن المحتجزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.
واحتجزت السعودية العشرات من بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال في إطار تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأفاد بيان صادر عن المعجب بأن الاعتقالات التي جرت يوم الأحد لا تمثل البداية بل جاءت استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصا على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة.
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