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بورصة وشركات
مبيعات المؤسسات المحلية والأجنبية تهبط بالبورصة 0.78%
الإثنين 06 نوفمبر 2017 05:39 م
خسائر البورصة المصرية 55
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خسائر البورصة المصرية 55
عربية أون لاين: السوق يتحرك بين مستويات 13600و14270 نقطة
المال خاص
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على هبوط جماعي، وسط ضغوط بيعي للمستثمرين المصريين والأجانب، مقابل مشتريات عربية.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.78% عند مستوى 14072نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13% عند مستوى 775 نقطة، كما هبط مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.71% عند 1752 نقطة.
وتوقع محللون فنيون استمرار التحركات السلبية للسوق، على الأجل القصير متأثرا بحالة تخبط من الأحداث السعودية التي وقعت مطلع الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى عمليات جني أرباح بعد وصول أسعار عدد كبير من الأسهم إلى قمم تاريخية.
وكانت لجنة مكافحة الفساد، التى يرأسها ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان قد أوقفت 11 أميرا، بينهم الأمير الوليد بن طلال، وصالح كامل وأبنائه، ووليد الإبراهيم، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، للتحقيق في تهم تتعلق بقضايا فساد.
ومع إغلاق جلسة تداولات، اليوم، هبطت الأسهم المرتبطة بالموقوفين وهي بنك البركة مصر، والملتقى العربي للاستثمارات، والإسماعيلية للدواجن، والإسماعيلية للتطوير العقاري، وطلعت مصطفى القابضة.
وقال مايكل أرميا رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداوال الأوراق المالية: إن الاتجاه العام للسوق ما زال صاعدا رغم حركة التصحيح التي مر بها على مدار جلستين متتاليتين.
وتوقع "أرميا" تحرك المؤشر الرئيسي بين مستوى 14270 كاقرب نقطة مقاومة، وبين مستويات الدعم 13400 و13600 نقطة، فيما يتحرك المؤشر السبعيني نحو مستوى الدعم 760 و750 نقطة.
واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى 46.1 مليون جنيه و37.9 على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى 20.4 و9.8 و10.8 و42.9 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 57 سهم من إجمالى 190 سهما متداولا، بينما هبط 119 وبقى 14 دون تغير، وسط خسائر سوقية حوالي 400 مليون جنيه.
وتراجع أداء الأسهم القيادية بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي هبط بنسبة 0.82%، كما انخفض سهم عامر جروب 7.8%، فيما ارتفع سهم الشرقية للدخان 1.71%، وبالم هيلز بنسبة 0.76%.
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