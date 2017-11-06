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سيــارات
قوائم انتظار ميتسوبيشى ﻷنسر EX تمتد لـ 3 شهور
الإثنين 06 نوفمبر 2017 05:16 م
ميتسوبيشى ﻷنسر
أخر الأخبار
ميتسوبيشى ﻷنسر
أحمد عوض
امتدت قوائم انتظار السيارة ميتسوبيشي ﻷنسر - الفئة الثانية إلى 3 شهور، كما وصلت إلى نحو شهر ونصف للفئة اﻷولى، وفقًا لما أكده مصدر داخل شركة دايموند موتورز - وكيل العلامة اليابانية فى مصر.
وأكد على ان الشركة قررت فتح باب الحجز على طرازات ميتسوبيشي ﻷنسر 2018 - للفئة اﻷولى والثانية؛ تمهيدًا لطرحها محليًا مطلع العام المقبل، موضحًا أن السعر المبدئي للفئة اﻷولى من ﻷنسر يبلغ 265 ألف جنيه، و بقيمة 275 ألف للفئة الثانية، مشيرًا إلى أن السعر النهائي للسيارة سيحدد عند موعد اﻷستلام.
وتمكنت دايموند موتورز، من بيع ما يقرب من 4034 سيارة من طراز ﻷنسر خلال التسعة أشهر الماضية؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وتأتى السيارة ميتسوبيشى ﻷنسر، بمحرك مزود بمحرك رباعى اﻷسطوانات، سعة 1600 سى سى، بقوة 117 حصان، بعزم أقصى للدوران 154 نيوتن متر، وتدعم بناقل حركة خماسي السرعات A/T.
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