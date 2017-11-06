شركات الحبوب ترحب بالضوابط الجديدة لاستيراد القمح

أمانى العزازى



رحبت شركات تخزين وتداول الحبوب العاملة بالموانى المصرية بالقواعد الإرشادية التى أصدرتها وزارة الزراعة مؤخرا لاستقبال القمح فى الموانئ.



و تسمح القواعد بدخول الشحنات التى تحتوى على بذور الخشخاش غير المنتجة للمواد المخدرة، والحشرات الميتة، والتى كانت مثار خلاف خلال الشهور الماضية، إثر وقف شحنات اشترتها الحكومة.



ووصف اللواء هانى مكى رئيس مجلس إدارة شركة يونى جرين لتداول وتخزين الحبوب المواصفات القياسيه التي تتضمنها كراسات شروط مناقصات توريد الاقماح والحبوب لصالح الدولة بالتعجيزية، مرحبا بالقواعد الجديدة التى تعد تيسيرا جديدا



وقال إن المواصفات التي وضعتها الدولة لإستيراد القمح مبالغ فيها مطالبا بمراجعة المواصفات كل خمس سنوات نظرا للتغيرات التي تطرأ في المعايير والضوابط الخاصه بجودة المنتج



ولفت مكى أن رفض جهات الفحص لشحنة حبوب لا يعنى فسادها وخاصه القمح لأنه متدرج في أنواع جودته كما وأنه أحيانا يحتوى على نسبة كسر لا تعتبر مؤشرا على فساد الشحنه كما وانه أحيانا مايحتوى على حشره حيه نظرا لتقادمه مما يستلزم تبخيره فقط وهذه حالات لا تدل على فساد الشحنة



وطالب أن تخضع الشحنات المستورده لعمليات غربلة تتم داخل الميناء وباشراف الجهات الرقابيه ضمانا لشفافية الإجرات الخاصه بالفحص



وقال إن نقل تبعية الفحص من المعامل المركزيه لوزارة الزراعه لهيئة الرقابه على الصادرات والواردات أحدث نوعا من الإرتباك في تطبيق إجراءات المنظومه وأسلوب التعامل معها



وامتدت تحذيرات مكى من تطبيق المواصفات التعجيزيه لشحنات الحبوب المستوره على الغذاء الحيوانى والمتمثل في العلف والذره والصويا التي تستخدم كعلف للدواجن والمواشى مشيرا أن تطبيق نفس الشروط العاليه على هذه الأنواع أسوه بالقمح ينعكس على سعر السلعه النهائي ويتسبب في ارتفاع أسعار اللخوم الحمراء والدواجن والبيض



يذكر أن وكالة «رويترز» قد ذكرت أن الإرشادات الأخيرة والتى لا تشمل قواعد تنظيمية جديدة، تطالب المفتشين بالسماح بدخول شحنات القمح المستورد التى تحتوى على فطر «الإرجوت» بنسبة لا تزيد عن %0.05 مع المعالجة أثناء الطحن، والإفراج النهائي عن الشحنات التى تحتوى على حشرات ميتة، مع أخذ إقرار على المستورد أو من يفوضه بالالتزام بإجراء عملية الغربلة ضمن عمليات الطحن بالمطاحن ، بدلا من احتجازها بالموانئ، مما كان يرفع التكلفة نظرا لغرامات التأخير.



فيما يعد السوق المصرى من أكبر الأسواق المستورده والمستهلكه للقمح حيث يصل الإستهلاك المحلى إلى نحو 9.7 مليون طن سنويا تنتج مصر منها نحو 3.4 مليون طن سنويا في حين يبلغ المستور 6.3 مليون طن





