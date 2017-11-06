البرلمان يحيل حزمة مشروعات قوانين للجان المختصة

مجلس الشعب

ياسمين فواز





أحال السيد الشريف، وكيل أول البرلمان، عددًا من مشروعات قوانين للجان المختصة أثناء رئاسته جلسة اليوم الإثنين، على رأسها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية للجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومى والخطة الموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.



كما أحال الشريف مشروع قانون مقدم من النائب رياض عبد الستار وستين آخرين بشأن تجريم العلاقات الجنسية المثلية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب يوسف القعيد وستين نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى والثقافة والإعلام والآثار والشئون الدستورية والتشريعية.



بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب محمود نبيه وتسعة وخمسين نائبا آخرين بشأن تعديل الأحكام الخاصة بشهداء ومصابي الضباط الشرطة والقوات المسلحة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة بشأن حماية البيانات الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية.

