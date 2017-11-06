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اقتصاد وأسواق
النيل للطيران: لم نتأثر بتداعيات السعودية
الإثنين 06 نوفمبر 2017 04:26 م
النيل للطيران78
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دعاء محمود
قال مصدر في شركة النيل للطيران، التابعة لمجموعة الطيار السعودية للسفر والسياحة، إن حركة العمل مستمرة بالشركة، ولم تتأثر بعد الأنباء التي تداولت مؤخراً بشأن القبض علي رجل الأعمال السعودي ناصر الطيار، صاحب المجموعة، علي خلفية قضايا فساد.
كانت وسائل إعلام سعودية أفادت أن سلطات المملكة أصدرت قرارًا بتوقيف رجل الأعمال ناصر الطيار، صاحب مجموعة الطيار للسفر والسياحة، علي خلفية قضايا فساد، عقب تشكيل الملك سلمان بن عبد العزيز، لجنة لمكافحة الفساد، التي قررت إيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين والحاليين.
يذكر أن أحمد علي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، قال في بيان صحفي منذ شهر، إن شركته استطاعت أن تحقق ولأول مرة منذ بداية التشغيل عام 2011، طفرة في مجال النقل الجوي سواء محلياً أو دولياً، بعد تخطيها حاجز المليون مسافر على متن طائراتها خلال 2017.
من جانبه، أكد يسري عبد الوهاب، نائب رئيس شركة الطيار القابضة مصر، أن حركة العمل بالشركة تسير بشكل طبيعي، نافياً تبعية شركته لمجموعة الطيار السعودية، موضحاً أنهما كيانان منفصلان.
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