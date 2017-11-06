تويوتا إيجيبت تبدأ عمليات تطوير مركز لكزس بالتجمع

لكزس 2



شريف عيسى:



بدأت شركة تويوتا إيجيبت، اليوم، عمليات تطوير مركزها المتكامل بالتجمع الخامس، تمهيداً لبدء عمليات لكزس فى مصر بحلول 2018.



وتسعى الشركة إلى تخصيص جزء من مركزها المتكامل، المقام بجوار كايرو فيستيفال لصالح العلامة التجارية الجديدة، لعرضها طرازاتها جنباً إلى جنب مع طرازات تويوتا، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع والصيانه لصالح لكزس.



كانت تويوتا إيجيبت، قد تمكنت منذ قرابة عام ونصف، من توقيع عقد توزيع منتجات لكزس فى مصر، من طرازات ومراكز خدمة وقطع غيار.



وتعكف حالياً على تحديد الطرازات، وأنواع السيارات التابعة للعلامة اليابانية الفارهة، الملائمة للسوق تمهيدا لبدء استيرادها حال الانتهاء من التجهيزات الحالية، بالتجمع الخامس.



ووفقاً للإحصائيات التابعة لمصلحة الجمارك، تمكنت لكزس من الإفراج عن سيارة واحدة طوال الفترة من يناير وحتى أغسطس.



وتجدر الإشارة إلى أن لكزس، هى إحدى أفرع العلامة اليابانية تويوتا، والتى تم تأسيسها فى عام 1989، وتمكنت خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى، من بيع 415 ألفاً، و766 سيارة عالمياً.



ووفقاً للتقديرات المعلنة بوكالة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات، تمكنت لكزس من تحقيق نمو فى أداء مبيعاتها خلال الفترة من 2010، وحتى 2016 بنسبة 62.4%.



وبلغت مبيعات لكزس فى عام 2010، ما يقرب من 412 ألفاً، فى حين بلغت عدد السيارات المباعة من العلامة اليابانية الفارهة 669 ألف وحدة، وتحتل لكزس المرتبة 33 فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً حول العالم.



وتستحوذ المنطقة الأمريكية على 54% من مبيعات العلامة التجارية، أما أسيا فتقدر حصتها السوقية بـ 34.4%، فى حين تمثل حصة أوربا 10.4%.



وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية، المركز الأول فى صدارة الدول الأكثر مبيعا ً لـ "لكزس" بحصة سوقية 49.4%، وتأتى الصين بالمركز الثانى بنسبة 14.6%، أما المركز الثالث فجاء من نصيب اليابان بنسبة 7.8%، فى حين جاءت روسيا بالمركز الرابع بحصة 3.6%، فى حين تحتل كندا فى المركز الخامس بإجمالى 3.4%.







