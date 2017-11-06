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اتصالات وتكنولوجيا
هوواويMate10 Pro يحصل على5 نجوم
الإثنين 06 نوفمبر 2017 04:18 م
هوواوي Mate 10 Pro
أخر الأخبار
هوواوي Mate 10 Pro
أجرت جريدة الجارديان البريطانية بمراجعة شاملة لهاتف هواوي Mate 10 Pro الجديد، وفق بيان
وحصل علي خمسة نجوم من أصل خمسة نجوم في تقييم الجريدة من حيث التصميم المتطور والإمكانيات الخارقة بالمقارنة مع هواتف ذكية أخري وأداء البطارية التي تدوم لفترات طويلة ، بينما حصلت الهواتف المنافسة التي طُرحت مؤخراً علي ثلاثة وأربعة نجوم.
ووفقاً لما ذكرته جريدة الجارديان البريطانية في تقريرها عن الهاتف، فإن هاتف هواوي Mate 10 Pro يتميز بتصميم فريد وجديد يتمتع بحواف رفيعة من الجانبين.
ويمتاز بالنحافة في الجزء العلوي والسفلي للهاتف، مما يعطي حجم أكبر للشاشة
كما أشادت الجريدة ايضاً بأبعاد الهاتف الرقيقة والتي تتمتع بوزن خفيف مقارنة بغيره من الهواتف التي تم إطلاقها في نفس الفترة، علي عكس هواتف منافسة أخري مزودة بحجم شاشة أكبر وبحواف دائرية لكنه غير مرضي بالنسبة لفئة كبيرة من للمستخدمين.
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