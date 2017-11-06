روسيا تبدأ إجراءات استثنائية لتأمين المونديال

إجراءات استثنائية لتأمين المونديال



وكالات:



كشفت السلطات الروسية، أنها ستتخذ إجراءات استثنائية لمكافحة أي تهديد إرهابي، خلال استضافتها لنهائيات كأس العالم في كرة القدم الصيف المقبل، لاسيما أن حملتها العسكرية في سوريا تجعلها هدفاً رئيسياً للإرهابيين، ويشكل المونديال وهو الحدث الرياضي الأبرز في العالم، إلى جانب دورة الألعاب الأوليمبية، هدفاً مثالياً للإرهابيين.



كان الانفجار الذي وقع في مترو سان بطرسبورج في أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً من بين الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً على الأراضي الروسية، وازداد الخوف من وقوع المزيد من الهجمات بعد تعرض سبعة أشخاص للطعن في سيبيريا خلال أغسطس الماضي، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.



وكشفت السلطات أيضاً أنها فككت عدة خلايا جهادية في أنحاء البلاد، وأكد الكسندر جولتس، الخبير الروسي المستقل والمتخصص في مجال الأمن، أن هناك تهديداً جدياً باحتمال حصول أعتداء في روسيا، خلال نهائيات كأس العالم التي تقام بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.



وشهدت روسيا عدداً من الهجمات الإرهابية على مدى الأعوام العشرين الماضية وخلال حربين في الشيشان، لكن التهديد أزداد منذ أن بدأت موسكو تدخلها العسكري في سوريا في سبتمبر 2015، من أجل دعم نظام الرئيس بشار الأسد، مما جعل روسيا هدفاً أساسياً لتنظيم داعش.



وقال جولتس أن السلطات تقول بأنها نجحت في تدمير تنظيم الدولة الإسلامية، لكن آلاف من الروس شاركوا في نزاعات وبدأوا يعودون الى روسيا، ووفقاً لما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي، فأن حوالي 2900 جهادي روسي، معظمهم من جمهوريات القوقاز ذات الأغلبية المسلمة، قاتلوا في سوريا، ويعيش حالياً في روسيا ما بين ألفين وأربعة آلاف مقاتل أضافي من آسيا الوسطى.



تهديدات ضد اللاعبين



كل يوم، يتم نشر عشرات التهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي بالقيام باعتداءات خلال كأس العالم، والعديد منها تنطوي على التهديدات ضد اللاعبين، لكن باسكال بونيفاس، مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، يرى أن هذه التهديدات هدفها جذب الأنتباه، معتبراً أن هناك خطراً ارهابياً يهدد أي حدث رياضي عالمي يجذب الكاميرات وأولئك الذين لديهم الرغبة في احداث تأثير.



وقبل عدة أشهر من دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي أقيمت في سوتشي على البحر الاسود عام 2014، تسببت تفجيرات بمقتل 34 شخصاً فى فولجوجراد التى تقع فى جنوب روسيا، وقال بونيفاس: "كنا قلقين جداً من الهجمات خلال هذا الحدث".



وكشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الشهر الماضي أن عدداً من الهجمات المخطط لها، قد أحبطت قبل كأس القارات 2017 والتي تشكل "بروفة"، لنهائيات كأس العالم.



مسألة حقوق الانسان



وفي 2016، أنشأت روسيا مجموعة عمل دولية مكلفة بالأشراف على الأمن في كأس العالم والتنسيق بين اجهزة أمن من 32 دولة، وذلك على الرغم من التوتر الدبلوماسي بين موسكو والغرب، بحسب ما أشار بورتنيكوف، فيما كشف بونيفاس: "أن كل دولة سترسل وفودا، وبأن القضية المشتركة المتمثلة بمكافحة الارهابيين تتجاوز أي خلاف قد يكون بينها".



وبدأت شرطة سان بطرسبورج الأسبوع الماضي، نشر كلاب مدربة في شبكة قطارات الإنفاق، من أجل اكتشاف أي متفجرات محتملة، فيما نشرت قائمة بالمناطق الحساسة التي ستبقى تحت المراقبة الدقيقة بشكل خاص بما في ذلك الفنادق الفخمة، ومراكز التدريب والمناطق السياحية في المدن المضيفة.



ورغم أن السلطات ما زالت متكتمة بشأن تفاصيل خطة الأمن الخاصة بكأس العالم، أعلن نائب رئيس الوزراء فيتالي موتكو، أن روسيا ستنفق ما لا يقل عن 30 مليار روبل "512 مليون دولار" في هذا المجال، وبدأ في يونيو الماضي، سريان مرسوم موقع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يهدف إلى تعزيز الأجراءات الأمنية خلال كأس القارات وكأس العالم، وسيطبق مجددا فى 25 مايو و25 يوليو 2018.



وينص المرسوم على تدابير تحد من الحق بالتظاهر، ويضع قيوداً على قيادة السيارات في المدن المضيفة الـ11، فضلاً عن فرض مناطق حظر للطيران ومنع دخول هذه المدن بالحافلة دون تصريح خاص، ورأت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" إنه من المستحيل ألا نشعر بالقلق حيال التدابير الأمنية المشددة.



وقالت الباحثة الروسية يوليا جوربونوفا: "رأينا بالفعل عواقب المرسوم الرئاسي"، مشيرة إلى الأشخاص الـ33 الذين تم توقيفهم بشكل تعسفي خلال كأس القارات أوائل صيف 2017، وتابعت: "هناك أسباب تدفعنا للاعتقاد بأن هذه الاجراءات ستكون أكثر حدة خلال كأس العالم".



