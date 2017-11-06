EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
رمكو تلغي برنامج شهادات الإيداع مع جى بى مورجان
الإثنين 06 نوفمبر 2017 03:53 م
رمكو لإنشاء القرى السياحية 66
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة تلغي التعاملات على سهم مرسى علم
رمكو لإنشاء القرى السياحية 66
رجب عزالدين
أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عن الانتهاء من إجراءات إلغاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية لدى بنك الإيداع جى بى مورجان.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "التنسيق مع الإدارة الخاصة بذلك لدى البورصة المصرية، ممثلة فى إدارة شهادات الإيداع الدولية لإنهاء كل ما يتعلق بتلك الشهادات".
ووافقت عمومية الشركة فى مايو الماضي على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية التي أصدرت 2010، عن طريق بنك جي بي مورجان.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.46 مليار جنيه، موزعاً على 246.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
ووافقت لجنة القيد فى سبتمبر الماضى، على تخفيض رأس المال المصدر، عبر إعدام مليون سهم الخزينة للشركة، من 2.47 مليار جنيه، إلى 2.46 مليار جنيه.
وتحولت الشركة للخسارة بقيمة 71.7 مليون جنيه في 2016، مقابل أرباح بلغت 55.8 مليون جنيه في العام السابق 2015.
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا